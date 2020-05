ESET repris comme solution EDR d'architecture d'entreprise dans le rapport Forrester Now Tech

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA, le 20 mai 2020 – ESET un leader mondial en cybersécurité a été inclus parmi les 29 fournisseurs repris dans le rapport Forrester’s « Now Tech: Enterprise Detection and Response Q1 2020 » (Détection et réponse d'entreprise premier trimestre 2020).Le rapport reprend les entreprises technologiques actives sur le marché EDR et offre un aperçu de ce dont on est en droit d’attendre de leurs capacités. Les professionnels de la sécurité et du risque peuvent utiliser le rapport pour déterminer la valeur d'un fournisseur de détection et de réponse d'entreprise et en sélectionner un sur base de sa taille et de ses fonctionnalités. En ces temps difficiles, plus que jamais, des capacités de détection et de réponse sont nécessaires pour assurer la continuité des activités.ESET a été repris dans le rapport en tant que solution EDR d'architecture d'entreprise, en fonction des décisions architecturales incluses dans le produit et conçues pour fournir en moins d’une seconde la détection et la réponse comportementale au le point final, améliorant ainsi les capacités de protection des terminaux et la protection hors ligne.Principales informations reprises dans le rapport:• Un avantage clé des produits EDR est la possibilité de rechercher des indications qu'un adversaire a échappé à aux contrôles de sécurité et se trouve dans les mauvaises herbes d’une infrastructure.• Dans ce marché, chaque fournisseur a une orientation industrielle unique, une empreinte géographique et un ensemble de compétences de base, menant à différents modèles d'engagement qui conviennent aux différents besoins des clients.Juraj Malcho, directeur de la technologie chez ESET, commente : « Nous sommes fiers d’être inclus dans le rapport Now Tech de Forrester et d’être reconnu parmi les acteurs du marché EDR, à notre avis, pour la protection de nos utilisateurs et de leurs entreprises contre les dernières menaces persistantes avancées, qui est au cœur de notre mission d’entreprise. Assurer que votre entreprise dispose d'outils de détection et de réponse de pointe et performants est une nécessité absolue en ces temps imprévisibles, et nous espérons que les professionnels de la sécurité et du risque seront en mesure de prendre les meilleures décisions pour leur entreprise avec les offres EDR innovantes d’ESET. »Pour en apprendre plus au sujet de Forrester Now Tech, cliquez iciPour plus d’informations au sujet des solutions ESET pour entreprise, cliquez iciVisitez aussi https://www.eset.com/be-fr/ A propos d’ESETDepuis 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité IT de pointe destinés aux entreprises et aux consommateurs, partout dans le monde. Avec des solutions allant de la sécurité des terminaux et des mobiles jusqu’à des solutions de chiffrement et d’authentification à deux facteurs, les produits conviviaux et hautement performants d’ESET confère aux consommateurs et aux entreprises la tranquillité d’esprit nécessaire pour pleinement tirer parti des potentiels de leurs technologies. ESET assure une protection et une surveillance discrète 24 h sur 24, mettant les solutions de protection à jour en temps réel afin de garantir la sécurité des utilisateurs et les activités des entreprises, sans la moindre interruption. Les menaces en constante évolution requièrent une société spécialisée en sécurité IT qui soit elle-même évolutive. S’appuyant sur ses divers centres R&D de par le monde, ESET est la première société de sécurité IT à avoir décroché 100 récompenses Virus Bulletin VB100 et ayant identifié, sans exception, tous les maliciels en circulation et ce, sans interruption depuis 2003. Pour toute information complémentaire, consultez le site www.eset.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.