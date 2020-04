Avec le lancement de la version 5 de Document Navigator, Konica Minolta offre un module de comptabilité dédié aux petites entreprises 

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La plupart des employés consacrent un temps considérable à des tâches récurrentes dans le cadre de leur travail quotidien. Les documents doivent être numérisés, traités et livrés à un ou plusieurs destinataires, tels qu'un autre service, un système CRM ou une solution d'archivage électronique. Toutes ces tâches administratives impliquent de nombreuses manipulations pour chaque document individuel. Document Navigator permet d'automatiser facilement les procédures administratives quotidiennes basées sur les documents. Document Navigator de Konica Minolta, qui permet déjà la capture, le traitement et la livraison intelligents de documents, offre des flux de travail électroniques transparents pour les documents papier. Avec son nouveau module de comptabilité, Konica Minolta propose une solution de comptabilité dédiée aux petites entreprises - une demande de ses clients. La fonction d'authentification de base supporte le contrôle total des appareils en permettant l'authentification au niveau de l'appareil. Le module de comptabilité prend en charge la comptabilité et la facturation natives lors de l'authentification sur l'appareil en attribuant différentes politiques à un sous-ensemble d'appareils, d'utilisateurs et de domaines. Il est également possible de créer une surveillance et de générer des rapports.Les fonctionnalités intelligentes de Document Navigator garantissent des flux de travail de documents entièrement automatiques. Elles rendent les procédures internes plus rapides et plus productives, aident à réduire les coûts et permettent aux entreprises de se concentrer sur les tâches vraiment urgentes au lieu de perdre du temps à cause de procédures administratives fastidieuses.