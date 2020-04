EuroDNS met gratuitement à disposition WordPress géré et Jetpack pendant un mois

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bruxelles, le 6 avril 2020 – EuroDNS, leader international de l’enregistrement des noms de domaine, met gratuitement à disposition pendant un mois ses packs WordPress géré, et notamment Jetpack. Auparavant, la société avait annoncé qu'elle offrait gratuitement Office 365 Microsoft Teams Commercial Cloud pendant six mois. En rendant ces produits temporairement gratuits, EuroDNS aide les PME à renforcer leur présence en ligne et leur permet de poursuivre leurs activités à distance en ouvrant des blogs ou des sites d’e-commerce, par exemple.L'offre d’EuroDNS convient à tous les types de PME et de travailleurs indépendants qui souhaitent proposer des formations ou d'autres services en ligne, qu’ils soient comptables, consultants, coaches sportifs, professeurs de yoga ou de musique. Les petits supermarchés et autres magasins peuvent également profiter de cette offre.Xavier Buck, fondateur d'EuroDNS et président du conseil d'administration, déclare : « En raison de l’épidémie de COVID-19 et des mesures prises aux Pays-Bas, nous constatons que de nombreuses petites entreprises se rendent compte qu'elles doivent vite répondre à la demande en ligne pour assurer une certaine continuité de leurs activités. Sans un site web qui fonctionne bien, elles sont incapables de communiquer avec leurs clients, par exemple sur les mesures qu'elles prennent en lien avec le coronavirus, ni d'accroître leurs ventes en ligne. En rendant WordPress géré et Jetpack gratuits le premier mois, nous aidons les entreprises à passer en douceur à un environnement en ligne et à bâtir leur site web ou leur blog pour présenter leurs produits et services. »Les packages WordPress géré d'EuroDNS ne supportent qu’un seul site web par abonnement et offrent diverses fonctionnalités, notamment plus de 100 thèmes pour trouver le look et la convivialité parfaits, ainsi qu’un réseau de diffusion de contenu (CDN) qui garantit que tout le contenu d'un site web se charge rapidement, afin que l’expérience des visiteurs soit la plus fluide possible. Les services d'assistance de JetPack couvrent entre autres la surveillance, les sauvegardes et la sécurité, dont des mises à jour gérées et des correctifs de sécurité. Les noms de domaine enregistrés auprès d'EuroDNS incluent un SSL et une adresse e-mail gratuits. En outre, l'équipe support d'EuroDNS est toujours prête à assurer une assistance technique. EuroDNS peut vraiment servir de guichet unique pour lancer un site web.Pour plus d'informations sur cette promotion et les questions fréquemment posées : https://www.eurodns.com/wordpress-promo