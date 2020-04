L’intégrateur IBGraf dévoile ses ambitions avec l’acquisition de Plug and Go Info et Account IT

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Liège, le 30 mars 2020 – Le groupe IBGraf, qui se spécialise dans l’intégration de solutions de gestion (comptable, commerciale, etc) au sein des PME et fiduciaires, annonce aujourd’hui l’acquisition de non pas un, mais deux intégrateurs : Plug and Go Info en Belgique et Account IT au Luxembourg. Outre le renforcement de sa position sur ces marchés, le groupe IBGraf voit grimper son personnel à 45 collaborateurs et son chiffre d’affaires consolidé à 5,5 millions d’euros.



Les logiciels de gestion comme ADN commun



IBGraf est un intégrateur actif depuis 40 ans dans l’informatique de gestion. Basée en Belgique (Liège et Wavre) et au Luxembourg (Windhof), cette société accompagne les TPE, PME et fiduciaires au quotidien dans l’étude et l’analyse de leurs besoins, ainsi que le déploiement et l’accompagnement de leurs projets. Elle s’allie ici avec deux revendeurs de solutions de gestion comptable. Tout d’abord Plug and Go Info, un intégrateur wallon ayant connu une croissance fulgurante depuis sa création en 2012. Ensuite, Account IT, un acteur majeur du marché luxembourgeois depuis 2002.



Cette acquisition intervient alors que l’informatique de gestion est en pleine transformation digitale avec la généralisation du modèle à l’utilisation (Software as a Service) et non plus à la licence, la fameuse guerre des talents ainsi que les nouvelles attentes des générations Y et Z (mobilité, connectivité, smart solutions, smart services…) qui constituent aujourd’hui près de 50% du tissu managérial. Ces divers éléments assoient la pertinence d’une alliance stratégique qui vient renforcer la proposition de valeur, le positionnement d’intégrateur et l’approche liée à l’accompagnement (technique, humain…) d’IBGraf. Et au-delà, cette évolution reflète l’envie du groupe de croître par la création, l’alliance et l’innovation afin de répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises belges et luxembourgeoises en matière de digitalisation.



Mutualisation et continuité



Pour cette évolution, pas question d’imposer le style IBGraf. Chaque société conservera son nom, son ADN et sa culture d’entreprise. Plug and Go Info et Account IT garderont leur indépendance tout en profitant d’une mutualisation en terme d’organisation, de ressources et de stratégie. Les collaborateurs et dirigeants existants travailleront en parfaite synergie avec les équipes d’IBGraf pour proposer un service de qualité et acquérir de nouvelles compétences grâce aux nombreux domaines de discipline couverts par IBGraf (formation, support, accompagnement, technique, développement….). C’est donc la même approche que pour les sociétés sœurs Webcom2you, spécialisée dans le marketing digital (site web, réseaux sociaux, emailing…), et Rcarré, qui propose des solutions et services informatiques (cloud, hébergement, sécurité, téléphonie VOIP, etc).



Matthieu Moor, co-dirigeant d’IBGraf, a déclaré : « Je suis particulièrement fier de cette alliance stratégique & humaine. Celle-ci s’inscrit pleinement dans notre vision d’une société participative, agile et innovante où l’humain (collaborateurs, éditeurs, clients…) constitue un socle indissociable de tout projet informatique, quel qu’il soit. » Bruno Roloux, co-dirigeant d’IBGraf, a lui souligné « la formidable opportunité de partager son expérience en matière d’accompagnement et de ressources humaines auprès des collaborateurs et clients de Plug and Go Info et Account IT. »