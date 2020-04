InterSystems lance une nouvelle version de la plate-forme de données InterSystems IRIS ®

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Cambridge, Mass. - InterSystems, un fournisseur de technologies de données créatives dédié à aider les clients à résoudre les problèmes les plus critiques en matière d'évolutivité, d'interopérabilité et de vitesse, vient d’annoncer la disponibilité d’une nouvelle version de la plate-forme de données InterSystems IRIS® (InterSystems IRIS® data platform). Il s’agit de la troisième version majeure d'InterSystems IRIS, la plateforme de données phare de l'entreprise, qui permet aux entreprises de résoudre leurs problèmes les plus critiques d’interopérabilité, d’évolutivité et de vitesse.InterSystems IRIS propose maintenant une version bêta d'IntegratedML, permettant aux développeurs d'applications et d’SQL de développer des algorithmes d'apprentissage automatique (ML) et de les intégrer de manière simple, intuitive et évolutive dans des applications sophistiquées. IntegratedML améliore aussi la productivité des scientifiques qui traitent des données en automatisant une grande partie du travail fastidieux nécessité par le développement d'algorithmes d'apprentissage automatique.« Cette nouvelle version de la plate-forme InterSystems Iris accroit son utilité pour développer des applications hautes performances, basées sur l'apprentissage automatique, qui couvrent les données et les silos d'applications », explique Scott Gnau, responsable plates-formes de données chez InterSystems. « Nous continuons à piloter la plate-forme en fonction des besoins de nos clients qui mettent activement en œuvre leurs initiatives de transformation numérique. »En plus du lancement d’IntegratedML, InterSystems IRIS Data Platform 2020.1 comporte des fonctionnalités avancées et des améliorations de performances significatives. Celles-ci sont :• Rapidité et évolutivité. La nouvelle version améliore encore les performances et l'efficacité. Ces performances ont été testées pour être jusqu'à 200 fois plus rapides que celles d’autres technologies de gestion des données. De plus, elle permet aux utilisateurs de faire évoluer plus facilement les déploiements et cela avec des capacités supplémentaires pour la gestion d’environnements distribués.• Cloud et déploiement. Désormais, InterSystems IRIS propose des améliorations supplémentaires qui étendent et simplifient la prise en charge du cloud public et privé, du déploiement multi-cloud, sur site, hybride et les options cloud tout comme le support améliorée de Kubernetes.La nouvelle version d’InterSystems IRIS comporte également une amélioration de l’interopérabilité, de la sécurité et des fonctionnalités et simplifie la migration à partir d'autres technologies de gestion des données. InterSystems IRIS Data Platform 2020.1 est disponible dès maintenant.Pour en savoir plus et pour recevoir gratuitement la version d’essai, visitez https://gettingstarted.intersystems.com/. A propos d’InterSystemsInterSystems est le moteur d’information qui alimente certaines applications parmi les plus importantes au monde. Dans le domaine des soins de santé, des entreprises, du gouvernement et dans d’autres secteurs où des vies et des moyens de subsistance sont en jeu, InterSystems est un fournisseur de technologies stratégiques depuis 1978. InterSystems est une société privée dont le siège est implanté à Cambridge, Massachusetts (USA). Elle est présente au niveau mondial et ses logiciels sont utilisés chaque jour par des millions de personnes dans plus de 80 pays. Pour plus d’informations, visitez www.intersystems.com.