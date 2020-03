Le chiffre d'affaires d'ABBYY est en hausse de 23 % au Benelux en 2019

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

ABBYY, le spécialiste de la Digital Intelligence, a de nouveau enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires mondial pour l'exercice 2019. Au Benelux, les ventes ont même augmenté d'environ 23 %. Cette hausse s’explique principalement par le revenu tiré des intégrations RPA et des partenariats stratégiques. Un autre facteur de succès a été l’élargissement du portefeuille de produits suite à l'acquisition de TimelinePI, devenue ABBYY Timeline, la seule plate-forme de Process Intelligence de bout en bout.ABBYY a connu une forte croissance du chiffre d’affaires de ses solutions sur le marché de l'automatisation des processus robotiques (« Robotic Process Automation » – RPA) pour l'exercice 2019. Le chiffre d’affaires annuel total des partenariats RPA, des intégrations et des ventes de licences aux fabricants a augmenté de 210 %. ABBYY compte actuellement plus de cinquante partenaires RPA, dont UiPath, Blue Prism, NICE, Robiquity et Sprint Reply. Plusieurs de ces partenariats permettent souvent d'accélérer l’adoption par les clients.ABBYY a enrichi son portefeuille Digital Intelligence déjà complet via l’acquisition de TimelinePI en août 2019. Grâce à cette nouvelle offre, les clients d'ABBYY peuvent utiliser à la fois la Process Intelligence et la Content Intelligence pour avoir une image complète et réaliste de leurs processus métier, ainsi que du contenu qui pilote ces processus. Parmi les autres produits innovants qui ont contribué à ce succès, citons les extensions de FlexiCapture, FineReader Server et les nouvelles solutions Mobile Capture.En 2019, le Benelux a été une des régions les plus performantes d’Europe. Maxime Vermeir, Head of Customer Innovation chez ABBYY, explique pourquoi : « C'est le résultat des efforts que nous avons déployés ces dernières années pour bâtir un réseau de partenaires solide et, avec ces partenaires, rassembler les connaissances nécessaires pour développer des solutions performantes pour les entreprises dans les domaines de la logistique, de la finance et du conseil. Je pense que nous apportons également une réponse adéquate à une tendance du marché de l'automatisation, où de plus en plus de clients se concentrent sur les processus plus complexes de leur organisation, ce qui accroît le besoin de Digital Intelligence. ABBYY est un partenaire attractif pour ces entreprises en raison de la combinaison de notre approche innovante et de notre expérience éprouvée dans ce domaine. »En 2019, ABBYY a continué à enregistrer une forte demande mondiale pour ses solutions de Digital Intelligence, avec des clients tels qu'un fournisseur et distributeur mondial d’articles médicaux, une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, le fournisseur d'infrastructures Costain et d'autres multinationales. ABBYY a également renforcé ses partenariats stratégiques et ses intégrations avec des sociétés de conseil réputées, telles que BDO au Benelux. Actuellement, un tiers des entreprises du Fortune 500 utilisent une ou plusieurs solutions d’ABBYY.« Notre principal objectif est de fournir à nos clients des solutions de Digital Intelligence à même de transformer les processus métier et d'accélérer la transformation numérique », déclare Ulf Persson, le CEO d'ABBYY. « Nous sommes fiers du nombre croissant de grandes entreprises qui font confiance à nos solutions. Nous nous réjouissons de continuer à créer des innovations qui ont un impact positif sur les résultats commerciaux de nos clients. »M. Persson conclut : « Maintenant que les entreprises et les particuliers prennent des mesures de grande envergure pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, nous devons nous adapter à une nouvelle façon de travailler. Dans le même temps, il reste extrêmement important d'aider nos clients à maintenir leur activité et leur productivité. Nous tenons à insister sur le fait que notre support technique, nos gestionnaires de comptes et tous les autres employés sont toujours en mesure d’apporter à nos clients le soutien nécessaire. En outre, il est plus important que jamais que les entreprises puissent prendre des décisions intelligentes en temps utile. Nos équipes s’engagent à fournir aux organisations la technologie dont elles ont besoin pour obtenir des résultats et aider leurs clients. »