Dragon Ball Z : Kakarot a été soudainement annoncé l'année dernière comme le RPG d'action hardcore qui a fait fureur auprès des fans de Dragon Ball. Le jeu est maintenant dans les magasins et il est temps de voir s'il peut vraiment faire bouger les choses. Commençons par le côté positif : Dragon Ball Z : Kakarot est généralement un excellent moyen de vivre la grande histoire de Goku et de tous ses compagnons. Les animations ne sont peut-être pas toutes de la plus haute qualité que ce soit, mais elles sont plus que suffisantes pour apprécier l'histoire haute en couleurs. Certaines des plus grandes sagas y figurent, de sorte que vos héros et méchants préférés ne seront pas du tout ignorés. Concrètement, vous retrouverez l'intégralité de DBZ, soit de l'invasion de Raditz à la lutte contre Majin Boo. La carte est gigantesque dans tous les arcs présentés, mais la campagne demeure très linéaire et ne laisse pas vraiment de possibilité d'explorer par vous même cet univers manga, pourtant riche en activités annexes (collecter des gemmes, chasser le gibier, parler aux habitants, défier les ennemis lors de rencontres aléatoires, etc). Avancer dans ces zones est souvent très amusant, les personnages jouables pouvant voler (le nuage magique est même présent) ou les traverser à une vitesse vertigineuse.C'est principalement dans son gameplay où Dragon Ball Z: Kakarot devient très désordonné. C'est un peu comme si quelques idées en vrac avaient été jetées ensemble avec l'espoir qu'avec un peu de chance, un bon RPG d'action en sortirait. Malheureusement, il s'agit plutôt d'un méli-mélo. Si vous volez dans une zone, vous remarquerez qu'il y a des boules qui flottent partout. Ces "orbes" peuvent être ramassées et utilisées pour apprendre de nouvelles super attaques avec des sessions d'entraînement. Le problème ici est qu'il y a des centaines d'orbes à tout moment, donc vous ne sentez jamais vraiment qu'il est important de les ramasser toutes : il y en a plus qu'il n'en faut. Si, à un moment donné, vous décidez d'en collecter le plus possible, vous êtes sans cesse occupé à voler dans le vide pour ramasser quelques balles. En outre, il y a quelques éléments superflus comme pouvoir manger des choses pour de petits bonus, accomplir des quêtes secondaires monotones et vous avez le conseil communautaire. Le Community Board est un drôle d'extra qui ne se distingue pas vraiment, mais qui reste un ajout bienvenu. Si vous rencontrez quelqu'un dans l'histoire ou si vous l'aidez dans une quête secondaire, vous déverrouillez son "emblème de l'âme". Vous pouvez les placer sur différentes catégories du tableau de bord communautaire pour débloquer des bonus supplémentaires. Maître Roshi est plus utile dans la catégorie adulte du Community Board et Yamcha est beaucoup plus utile dans les Z Fighters. Cependant, il est trop clair de savoir qui il faut placer dans quelle catégorie, ce qui n'implique pas beaucoup de réflexion ou de créativité.Les batailles se déroulent quant à elles en temps réel et rappellent les épisodes Tenkaichi Budokai. Le système est intuitif, facile à prendre en main, et vous fera exécuter des attaques en mêlée et des coups de ki à longue portée tout en planant dans les airs en esquivant les projectiles et en bloquant les coups de poing. Vous pouvez également dépenser du Ki pour lancer des Super Attaques et même commander aux alliés de déployer leurs propres aides à la Super Attaque. Si jamais vous êtes dans le pétrin, vous pouvez même utiliser des objets de soins équipés pour une récupération rapide. Battre vos adversaires en tirant une salve de projectiles et en causant des dégâts massifs avec des Super Attaques bien planifiées est amusant, même si ce n'est pas le système de combat le plus inventif. Si Goku est la star de la série, vous incarnerez également plusieurs héros emblématiques, notamment Gohan, Piccolo et Vegeta. Vous pouvez tirer des kamehamehas (une sorte de boules de feu et/ou de jets d'énergie), frapper, vous téléporter, esquiver, vous défendre et voler. Tout a l'air flashy et vous vous sentez comme un vrai Saiyan, mais il y a encore de sérieux problèmes. Le plus notable est que beaucoup de combats ressemblent un peu à un "écrasement de boutons", avec peut-être quelques variations de temps en temps sous la forme d'une pression sur le bouton de blocage. Les moments les plus sympathiques sont ceux où les ennemis mènent vraiment certaines attaques qui suivent un schéma et auxquelles vous devez réagir de manière très spécifique. Pour le reste, on a très souvent l'impression de se battre contre une I.A. vraiment stupide.Les graphismes de Dragon Ball Z: Kakarot sont assez réussis, la résolution monte à 1440p sur PS4 Pro, bien que les modélisations soient clairement moins aboutis que dans Dragon Ball FighterZ. Les environnements lumineux et colorés prennent également vie avec de nombreux détails ravissants tels que des dragons planant au-dessus de vos têtes et des cerfs gambadant dans les forêts. En plus de tout cela, les cinématiques ont l'impression d'être arrachées à un film d'animation et le son est parfait avec une musique appropriée, des effets satisfaisants et un doublage talentueux et familier. Il y a aussi des choses standards comme acheter des compétences spécifiques aux personnages via des arbres, cuisiner des repas pour fournir des boosts, donner des cadeaux aux personnages pour leur faire offrir des boosts supplémentaires et rassembler des entrées d'encyclopédie qui vous accorderont des objets et autres. Oh, et la collecte des sept Dragon Balls pour que vous puissiez ressusciter e retour des personnages décédés est un ajout très sympathique. À ce propos, l'histoire principale prend environ 30 heures à battre.Malgré un léger manque d'identité, Dragon Ball Z: Kakarot est un excellent moyen pour les fans de profiter un peu plus de ce monde fantastique et de revisiter avec talent l'oeuvre d'Akira Toriyama. En termes de gameplay, le jeu est hélas trop limité pour vraiment le recommander aux amateurs inconditionnels des RPG d'action ou aux personnes qui ne sont pas fans de la franchise. C'est un excellent en-cas, mais cela aurait pu être bien plus et c'est un peu dommage.