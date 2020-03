Dans The Unicorn Princess, vous dirigez Leila, une jeune fille qui aime monter à cheval. Un jour, elle est appelée par une voix étrange - le jeu est entièrement doublé en français - qui se révèle appartenir à une licorne du monde des rêves, Unica. Leila doit aider la licorne à sauver le monde des rêves en portant assistance au gardien de son monde. Elle peut l'aider en effectuant de bonnes actions dans le monde réel, puis effectuer une tâche spécifique dans le monde des rêves. Dans le monde réel, les actions consistent à aller chercher un objet d'un point A à un point B, nettoyer les tas d'ordures (en montant votre cheval dessus) ou livrer des marchandises. Dans le monde onirique, il faudra au contraire participer à de la course à obstacles, collecter des anneaux et rechercher des objets spécifiques (bouclier, casque ou épée). Il n'y a aucune pression de temps sur aucune de ces tâches, donc n'importe qui peut les accomplir à son propre rythme. Il est difficile d'échouer réellement dans la partie tant la difficulté se révèle absente. Le jeu se déroule dans un monde largement ouvert, qui semble assez décent, avec une certaine variété des décors. Cependant, il y a en réalité des chargements entre les zones (et assez longs de surcroît).La réalisation technique est très en deçà des capacités de la PS4 (même sur PS3 ça ne passerait pas) affichant des graphismes pauvres, des décors d'une grande platitude et des personnages mono expressifs, sans compter les bugs de collisions et une animation qui a tendance à ramer. Si vous ne voulez pas faire avancer l'histoire, vous pouvez simplement monter à cheval sur toute la zone, qui est assez grande pour l'explorer sans se perdre. Il y a des rivières, des étangs, des collines et des zones ouvertes, et presque tout est accessible d'emblée. La prise en main The Unicorn Princess se révèle très simple, le stick analogique gauche vous permet de manœuvrer le cheval, tandis que les boutons L1 et R1 contrôlent la vitesse. Il y a une quinzaine de chapitres et chacun peut être complété en dix minutes maximum, ce qui laisse une impression de trop peu. Une chapitre en particulier est très pénible, où vous devez livrer un chariot de limonade à un endroit éloigné et revenir. Le chariot roule à un rythme d'escargot et vous devez aussi retourner à votre point de départ. Une fois la campagne terminée, vous pouvez toujours collecter des figurines de licorne miniatures dispersées sur la carte, acheter des vêtements et différents chevaux, que vous pouvez bien sûr monter et toiletter.Le toilettage régulier de votre cheval garantit ses performances, sa vitesse et sa capacité à sauter, donc de temps en temps, le toilettage est une nécessité.The Unicorn Princess est un jeu de chevaux pour le moins redondant. La campagne n'offre aucune réelle perspective tandis que la réalisation technique manque cruellement de précision. Certes le jeu est accessible et facile à contrôler, mais même les enfants s'y ennuieront rapidement.