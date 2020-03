WWE 2K20 est le premier jeu à se passer de son développeur Yukes, qui travaillait depuis des années sur les jeux WWE et de catch. Visual Concepts doit faire le travail seul et la question est de savoir si le studio a été capable de le faire (ils utilisent toujours le moteur Yukes). Malheureusement, cet épisode est devenu une célébration des problèmes, de pépins techniques et de décisions étranges. WWE 2K20 n'est tout simplement pas terminé, le gameplay marque un recul certain depuis l'an dernier et ne jamais l'impression d'être à sa place. Le système de ciblage garantit que votre joueur reste concentré sur les adversaires vous avez votre objectif. Dans les compétitions où il y a plusieurs personnages, cela va de mal en pis, vous vous cognez contre d'autres combattants, vous en attaquez d'autres et si vous faites une attaque en courant, c'est souvent plus maladroit qu'efficace. L'utilisation des armes souffre également de ce système, en frappant un adversaire au sol avec une batte de baseball (tout simplement parce que cela est possible) l’attaque n’est pas arrivée alors que nous ne tenions à côté et l'adversaire semblait prendre le choc, mais le jeu n'a pas enregistré les attaques. Tout cela garantit que vous n'entrerez presque jamais dans la compétition, de sorte que vous ne penserez jamais que vous travaillez réellement sur vos Superstars de la WWE. Outre le fait que le gameplay n'est pas bon et pas fort, le jeu également en proie à de nombreux problèmes. 2K a déjà publié un message indiquant qu'un patch sera publié, mais ce jeu n'aurait jamais dû être publié dans cet état.Tout comme le gameplay lui-même, les graphismes de WWE 2K20 ont été dégradés de nombreuses manières. Oui, pas dans tous les domaines. Il arrive parfois, notamment dans une entrée, qu'une superstar ait fière allure et que, par rapport à WWE 2K19, la situation s'améliore réellement, mais la majorité des superstars semble bien pire que les années précédentes. L'image de Becky Lynch ci-dessous est très pertinente, la première photo est celle d’elle-même dans la vie réelle, la deuxième photo vient WWE 2K20 et la troisième photo de WWE 2K19. Les arènes ne semblent pas pires que les années précédentes, seule l'exposition est parfois étrange, alors les superstars ont parfois un air hagard. De plus, le jeu a la même cadence que l’année dernière, à part quelques baisses de framerate si vous avez un match dans une grande arène avec beaucoup de monde. Le jeu ne tourne pas souvent très bien.Le mode MyCareer de cette année est à nouveau ce qui vous procure le plus de plaisir si vous aimez les choses folles dans un mode histoire. Cette année, MyCareer se contente de deux superstars, Red et Tre. Donc, au début, vous devez faire deux superstars sous la forme d'un homme et une femme. Cependant, certaines scènes du jeu semblent provenir d'un jeu PS2. Une scène dans laquelle vous êtes assis dans une cantine a l'air terrible. Les protagonistes qui n'ont pas été numérisés sont tellement pires que ceux qui ont été scannés (et ils n'ont même pas une aussi belle apparence). Il faut vraiment aimer l'histoire pour la jouer, car les problèmes et les graphismes rendent parfois difficile de profiter de ce mode amusant MyCareer. Le mode Univers est resté presque le même cette année, sauf que vous pouvez faire plus de compétitions au cours d’un spectacle, ce qui vous donne plus d’options et vous permet de faire une rivalité supplémentaire. Ce sont de beaux ajouts, mais la mode lui-même est resté presque le même (les bugs en plus). Cependant, 2K Showcase est de retour cette année, axé sur les Four Horsewomen (Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks et Bayley). Il y a des scènes cinématiques avec des interviews des dames elles-mêmes, ce qui rend intéressant d'entendre leurs idées sur les compétitions, mais au-delà, ce n'est pas très intéressant si vous avez déjà vu ces compétitions vous-même auparavant. C'est amusant pour la leçon d'histoire sur la WWE, mais c'est à cela que sert le WWE Network.2K a également son propre scénario fictionnel, à savoir 2K Originals. Le premier 2K Originals était disponible pour les personnes qui avaient pré-commandé le jeu, c'est immédiatement le plus gros problème avec ces histoires originales car il faut payer pour y accéder. Si vous n'avez pas pré-commandé, vous payez 15 euros pour cette histoire, qui ne contient que des scènes de texte (ce qui est un peu dommage). Le contenu téléchargeable Bump in the Night n’a pas beaucoup à offrir, mais c’est un vent nouveau tout au long du jeu. Côté PS4 Pro, la réalisation du jeu est un peu plus nette que sur PS4 standard avec la prise en charge de la 4K. La bande son couvre un large choix assez correcte dans l'ensemble, les commentaires de Michael Cole et Jerry Lawler (en V.O.) dynamisent le spectacle et John "Bradshaw" Layfield ne démérite pas.WWE 2K20 est malheureusement un point de recul terrible dans la série, le jeu n'est absolument pas terminé actuellement. Les bugs et défauts, les quelques innovations et les mauvais graphismes sont des choses qui ne contribuent pas à rendre ce jeu efficace. Le gameplay est également pire que jamais et rien ne se passe sans problème. En outre, le DLC est l’aspect le plus innovant du jeu, ce qui est assez gênant. WWE 2K20 est une déception, espérons que les développeurs pourront encore sauver le jeu avec des correctifs, mais c'est loin d'être une évidence ...