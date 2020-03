L'Âge de Glace : La folle aventure de Scrat

Les jeux de plates-formes 3D basées sur des films familiaux existent depuis longtemps et L'Age de Glace : La folle aventure de Scrat est un voyage nostalgique rappelant les productions qui sévissaient tant sur PS2. Spécialement conçu pour le jeune public, ce jeu vidéo vous permet d'incarner l'écureuil à dents de sabres Scratt, une nouvelle fois à la recherche de son précieux gland. Durant son odyssée, il devra combattre des créatures préhistoriques, survivre à des catastrophes amusantes ou encore résoudre de simples énigmes à travers quatre environnements inspirés de la série de films et accessibles via une zone centrale (hub) baptisée le temple oublié. Le gameplay principal consiste à courir, à sauter, à attaquer et à lancer des pierres, donc c'est très simple. Vous devrez également résoudre des énigmes basiques telles que lancer des pierres sur des boutons dans un ordre spécifique et transporter des cœurs de puissance jusqu'aux terminaux afin d'ouvrir les portes et de faire bouger les plates-formes flottantes. Au fur et à mesure que vous progresserez dans les niveaux, vous ramasserez des tonnes d'éclats éparpillés, contenus dans des caisses et lâchés par les ennemis. Après en avoir atteint un certain seuil, votre santé maximale augmente. Dans cet esprit, l'échec n'est pas très punissant puisque vous recommencez simplement au point de contrôle précédent.Bien que tout cela semble plutôt basique, vous acquérez des mouvements supplémentaires à la fin de chacune des trois premières séries de niveaux. Tout d'abord, vous gagnerez la possibilité de faire un double saut. Ensuite, vous pouvez appuyer sur un bouton pour sauter à travers des anneaux distants qui vous propulsent vers l'avant et, finalement, vous pouvez déplacer certains blocs avec des pouvoirs de télékinésie. Ces éléments supplémentaires se combinent pour créer une formule de jeu assez variée et amusante. Vous vous retrouverez également dans des scénarios uniques, tels que tomber en chute libre depuis une falaise, descendre une rivière sur un morceau de glace et faire face à une poignée de boss. Sur le plan négatif, il n’y a certainement pas beaucoup de difficulté dans ces activités et les vétérans du genre seront probablement déçus par le faible niveau de défi. En conséquence, c'est un jeu solide pour les enfants qui ne peuvent tout simplement pas se lasser de ce charmant petit écureuil.Même avec sa campagne incontestable, Ice Age: Scrat's Nutty Adventure propose un vaste assortiment d'objets de collection délicats qui contribuent à étendre sa valeur de relecture. En fait, vous devez essentiellement compléter la campagne deux fois si vous souhaitez tout collecter, car vos nouveaux bonus sont nécessaires pour tout obtenir, même au cours des premières étapes. Vous trouverez des morceaux de tablette et des statues nichés dans des recoins très bien cachés et leur découverte nécessitera beaucoup d'exploration, car il existe de nombreux chemins alternatifs et zones ouvertes à traverser dans la plupart des étapes. Cela nous amène à l'une de nos plus grosses plaintes: il n'y a pas de cartes de niveau. C’est une douleur énorme, car les niveaux peuvent être étonnamment complexes, de sorte qu’un sens aigu de l'orientation est nécessaire.Enfin, le combat est très déconnecté et peu satisfaisant. Une fois qu'une attaque est lancée, elle ne semble pas s'enregistrer du tout et il est difficile de savoir si vous causez réellement des dommages ou non aux ennemis. Tout cela semble très incohérent et insatisfaisant, mais au moins les plates-formes et les énigmes sont gratifiantes. La plupart des environnements sont étonnamment beaux pour un jeu à licence, il faut noter que le jeu est développé par Just Add Water, à l'origine des titres Oddworld New 'n' Tasty et Lumo. L'absence de doublage français n'est pas vraiment gênant sachant que Scrat n'est pas du genre bavard, même dans les longs métrages.Même si L'Age de Glace : La folle aventure de Scrat contient des bugs ridicules et des combats qui tombent à plat, il s'agit toujours d'un jeu de plate-forme 3D amusant qui fait office de retour décent à l'ère PS2. Donc, si vous aimez Scrat ou avez la nostalgie du genre, cela vaut peut-être la peine d'y jeter un coup d'œil.