Dans Sniper Ghost Warrior : Contracts, vous jouez en tant que sniper engagé. Parce que le jeu a lieu dans le futur, vous devez porter un masque et une combinaison spéciale pendant les missions. Cela vous permet de sauter plus loin et la combinaison s'ajuste lorsque vous tombez, ce qui signifie que vous subissez moins de dégâts. Le masque est principalement utile pour compléter les missions et la communication. Après le tutoriel, le vrai travail commence et vous serez envoyé à la première mission. Le tutoriel n'est pas trop long et n'explique que la base du fusil de sniper avec les différentes balles. Cela facilite la tâche de faire le didacticiel plusieurs fois pour s'habituer au système de sniper. Le vent et la distance jouent un rôle important. Si vous ne tenez pas compte de cela, les balles risquent de mal tourner. Chaque fois que vous commencez une mission, le client explique en quoi consistent les contrats et quel est leur rôle dans l'histoire. Ce sont de jolies scènes cinématiques. Après le tutoriel, il ne vous reste que peu d'argent, il n'a donc pas été possible d'acheter un certain nombre de gadgets.L'achat de gadgets, d'armes et de compétences arrive en grande partie plus tard. Vous devez donc jouer deux fois aux missions. Dans l'écran de chargement, vous pouvez acheter de nouveaux gadgets tels que des grenades, des drones et des couteaux à lancer, mais également de meilleures armes. Si les grenades ne brillent pas par leur discrétion, les couteaux sont fantastiques pour abattre silencieusement les ennemis. Ce n’est pas tout, les armes peuvent aussi être améliorées. Par exemple, vous pouvez acheter un nouvel emplacement pour le fusil de sniper afin de pouvoir utiliser une balle spéciale. Les balles spéciales peuvent marquer les ennemis, les attirer ou rendre inoffensifs les appareils électroniques. Il y a suffisamment de caméras qui envoient votre position à l'ennemi et de tourelles qui surveillent certaines positions. Et s'il vous reste de l'argent, vous pouvez donner une belle couleur à votre pistolet. Bien sur, vous pouvez aussi jouer en mode deathmatch en ligne avec des cartes inédites et uniques qui mettront à l'épreuve vos talents de tireur d'élite.La carte de la Sibérie comprend six régions, y compris le didacticiel. Il y a donc cinq missions au total. Chaque région comprend une carte assez grande sur laquelle cinq contrats doivent être complétés. Malheureusement, il est impossible de sauter l'un des contrats, vous devez tous les compléter si vous voulez avoir accès à une nouvelle région. Cela signifie que lorsque vous recommencez la mission, vous devez remplir tous les contrats à nouveau et vous ne trouverez pas beaucoup de nouvelles informations. Trouver les objets de collection et relever les défis est alors la seule chose que vous puissiez faire, en plus d’essayer de nouvelles stratégies avec de meilleures armes et compétences. Après avoir complété un contrat, vous obtenez pas mal d'argent que vous pouvez ensuite dépenser pour acquérir de nouvelles compétences. Le menu des compétences est divisé en quatre sections: Masque, Costume, Support et Gadgets. Pour pouvoir acquérir les compétences les plus élevées, vous devez obtenir des jetons de défi en complétant les défis. L'une des compétences qui ajoute plus de dimension au jeu est la radio. Lorsque vous achetez cette compétence, vous entendrez la communication des ennemis. Cela ne semble pas très intéressant, mais cela change considérablement le jeu. Lorsque les ennemis entendent des coups de feu, ils le transmettent aux soldats les plus proches, mais dès que vous êtes repéré, tout le camp est immédiatement informé de la présence d'un ennemi. Il y a un système logique derrière cela, alors il faut essayer d'éliminer les ennemis avec une stratégie différente. Toutefois, comme c'est souvent le cas avec les jeux furtifs, personne ne sait que vous êtes passé par là s'il n'y a tout simplement aucun témoin oculaire à proximité. En fin de compte, vous pouvez commettre un festival de meurtres plutôt que pratiquer la furtivité réelle.Le jeu est axé sur la liberté et la répétition des missions. Les différentes compétences et gadgets que vous pouvez utiliser vous permettent d'essayer plusieurs stratégies. Pourtant, la liberté sur les cartes apparaît plus limitée qu'on le pensait au départ. Dès que vous êtes placé dans une région, vous pouvez aller dans toutes les directions, car l'ordre dans lequel les contrats sont passés n'a pas d'importance. Cela semble différent lorsque vous essayez de remplir un contrat. La plupart des endroits sont très surveillés et il n'y a que quelques façons d'y entrer. Cela signifie que vous pouvez effectivement refaire la mission, en tant une nouvelle stratégie avec les nouveaux gadgets et compétences. Malheureusement, le jeu présente un certain nombre de failles rendant les contrats plus difficiles que nécessaire. Certains ennemis peuvent tirer très loin, de plus il arrive que certains gardes tirent dans votre direction alors que vous ne les voyez absolument pas à l'écran. Ce qui nous particulièrement surpris sur la carte, ce sont les spots de voyages rapides. Ceux-ci fonctionnent directement lorsque vous entrez dans la région et non lorsque vous avez exploré les lieux. Les cartes ont une bonne taille, mais elles ne sont pas si grandes pour qu'un déplacement rapide soit nécessaire. Les petites bugs tels que rester coincé dans le décor ou ne pas pouvoir marquer les ennemis sont ennuyeuses, mais n’ont jamais pris le dessus. Le plus gros problème est que les ennemis ne sont pas très cohérents, ce qui rend difficile de déterminer si vos choix sont corrects. Pour un travail de tireur d'élite réaliste, le niveau de difficulté moyen et plus élevé constitue le bon choix, car le système avec le vent et la distance est plus efficace. Sur facile, il semble que le vent jouait un rôle moins prépondérant. Les contrats dans une région sont suffisamment variés pour rester passionnants et le monde est agréablement présenté. Ce n'est certainement pas une punition de faire votre travail ici en tant que tireur d'élite.Sniper Ghost Warrior Contracts est sans aucun doute un bon choix si vous souhaitez commencer avec un fusil de sniper. Le système réaliste ne rend pas toujours le jeu facile, mais il récompense beaucoup. Les cartes sont joliment affichées et les contrats sont suffisamment différents pour que leur exécution ne soit pas répétitive. Le jeu a quelques défauts de finition et les ennemis ne réagissent pas toujours de manière cohérente, donc compléter un contrat est parfois frustrant. Un gros avantage est que le monde est magnifiquement présenté et que l'histoire est racontée dans des scènes cinématiques. Le système de sniper avec la caméra bullet time correspondante est très utile, du moins si vous tirez bien.