Comment fonctionnent les freins sur une voiture?

Un système de freinage standard contient des freins à disque à l'avant et également des freins à tambour à l'arrière reliés par une série de tuyaux métalliques et même des tuyaux. De nombreuses voitures neuves ont des freins à disque tout autour. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, vous poussez contre un parieur dans le tube cylindrique maître qui force le liquide de frein à travers les tuyaux de liaison vers un système d'arrêt à chaque roue.Sur un frein à disque, vous avez un disque tournant fixé à la roue qui traverse un étrier avec des plaquettes de frein attachées. Les freins à tambour ont un tube de roue cylindrique où le fluide hydraulique appuie sur un petit piston dans une direction vers l'extérieur dans les deux instructions, ce qui pousse les patins de frein vers l'extérieur contre le tambour dans lequel ils sont assis.Sur les deux types de freins, il est indispensable de modifier les plaquettes / sabots avant qu'ils ne se cassent et d'acheter des pièces de frein en visite boutique en ligne de pièces détachées Toppiecesauto.be . Il est recommandé que les plaquettes de frein soient transformées lorsque le matériau de friction est usé à 3 mm et que les chaussures de frein soient changées à 2 mm. Il est important que les freins soient remplacés uniformément sur un essieu si un seul côté est modifié, une inégalité se produira sans aucun doute et aussi l'auto tirera d'un côté lors du freinage.Le maître-cylindre se trouve dans le compartiment moteur ainsi que généralement deux tubes cylindriques dans un bien immobilier, chacun attaché à deux roues. De cette façon, si un côté échoue, vous pourrez toujours quitter l'auto. Le maître-cylindre doit être examiné de manière cohérente pour s'assurer que le degré approprié de liquide de frein reste dans le système. Si le liquide est bas, l'ensemble du système doit être recherché pour les fuites.Son objectif est d'amplifier le stress du pied appliqué à la pédale de frein en puisant la puissance d'un aspirateur produit par le moteur. Pour tester la pompe, placez votre pied dur sur la pédale de frein avec le moteur arrêté, après cette transformation sur le moteur et la pédale devrait également se décourager quelque peu.Le liquide de frein est une huile spéciale conçue pour supporter des températures très élevées. Le liquide de frein le plus utilisé est le DOT4 qui est hygroscopique. Cela suggère qu'il absorbe de l'eau.Comme le fluide finit par être de plus en plus infecté par l'eau, le point d'ébullition se minimise (le liquide bout à 240 ° C, l'eau bout à 100 ° C) car il se mélange, le point d'ébullition devient plus bas et aussi réduit.Le problème se produit lorsque vous commencez à conduire la voiture plus haut qu'une courte portée et que vous utilisez les freins de manière cohérente. Le frottement provoqué par l'utilisation des freins provoque une surchauffe des composants et aussi des conduites entraînant le liquide de frein qui se trouvent à proximité du produit de frottement deviennent également extrêmement chaudes. Lorsque le liquide commence à cuire sous l'effet de la vapeur de vos freins, des bulles d'air apparaissent de la même manière que dans une bouilloire à vapeur, ainsi que lorsque de l'air pénètre dans le système de freinage, vos freins prendront sans doute beaucoup plus de temps à fonctionner, et le pied la pédale finira par être spongieuse. Les grands garages inspecteront sans aucun doute votre point d'ébullition du liquide de frein gratuitement quand il cuit à 180 ° C ou moins, il devra être pompé et changé.Le système fonctionne en accélérant la décélération anormalement rapide de la roue, par exemple en cas de freinage d'urgence. L'ABS limite la tension du fluide pour empêcher la roue de se bloquer et également déclencher un dérapage. Lors d'un freinage d'urgence, l'ABS pompera rapidement et arrêtera le fluide plus de dix fois par seconde et vous ressentirez sans aucun doute une résonance dramatique sur la pédale, ceci est régulier et indique que le système fonctionne. Cela ne doit pas être intrigué par le saccage des freins lors d'arrêts fréquents, ce qui entraînerait une erreur avec les disques.L'ABDOMINAL MUSCLE se teste chaque fois que le contact est mis en cas de détection d'une panne, le témoin lumineux du panneau de commande s'allume et la voiture doit également être examinée rapidement.Ces valves sont placées entre le tube cylindrique principal et également les freins arrière et sont également conçues pour régler le freinage sur les roues avant et arrière. Lorsque vous appuyez sur les freins, le poids du véhicule sera projeté vers l'avant sur les roues avant, ce qui créera à l'avant une pression d'arrêt plus importante pour les arrêter. Plus vous freinez, plus la valve restreint la pression sur les freins arrière afin de minimiser le blocage des roues arrière.