Utilisez le Big Data et réduisez vos coûts d'impression avec cette solution simple

Le big data est un mot à la mode que les chefs d'entreprise belges entendent résonner partout - mais ne laissez pas ce battage médiatique vous dérouter. Le big data signifie simplement des informations connectées et accessibles qui sont collectées dans vos systèmes informatiques.Un domaine où les données consolidées sont converties en économies de coûts et en efficacité est la gestion de l'impression professionnelle. Ce qui peut vous surprendre, c’est que l’impression représente généralement le troisième coût le plus élevé des entreprises, après les coûts de location et la main-d'œuvre (1).Exploiter le big data pour réduire vos coûts d'impression est en fait incroyablement facile en prenant simplement un peu de recul. Et cela permettra également de rationaliser votre gestion informatique, de mettre les informations à portée de main et de préparer votre entreprise pour l'avenir.Réduisez facilement les coûts d'impression grâce à l'analyseDans le monde complexe et en évolution rapide de la technologie bureautique, les entreprises se tournent souvent vers le modèle « as-a-service » (service) lors de leurs achats.Au lieu de développer des capacités internes qui doivent s’adapter à l’évolution rapide, une solution externalisée donne aux entreprises la possibilité de réduire leurs coûts d'impression. Cette solution économique est appelée Managed Print Services - ou MPS (services de gestion d’impression).En plus d’offrir les derniers périphériques riches en fonctionnalités, un partenaire d'impression gérera de manière proactive le parc d'impression de votre entreprise. De cette façon, les fonctionnalités et les performances des équipements peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise. Et c’est là que le big data entre en jeu…Les avantages du big dataLe big data donne une image complète des besoins et des habitudes de votre organisation. Dans le cadre de l'impression, le nombre de pages imprimées, la quantité de cartouches d'encre et de toner utilisés, ainsi que de nombreuses considérations techniques sont pris en compte.La collecte et la vérification des données apportent un aperçu. Votre fournisseur peut identifier les nuances utilisées et vous aider à faire cette distinction cruciale entre les tâches souhaitées et essentielles. Par exemple, une demande de pointe peut être prédite en fonction des tendances mensuelles et annuelles, ce qui vous permet de la planifier à l’avenir.Grâce à ces informations détaillées, votre fournisseur MPS fournit des tableaux de bord spécialisés pour votre entreprise et réduira donc les coûts d'impression. Ils peuvent continuellement affiner et optimiser vos paramètres d'impression – une transparence totale et une vue d’ensemble des coûts que vous payez par page.Opportunités pour un avenir intégréAucun secteur ne restera épargné par la perturbation numérique qui s’accélère sans cesse à chaque nouveau développement technique.MPS est une plate-forme fantastique d'interopérabilité. Pour que votre entreprise reste à l’avant-garde, il devient de plus en plus important de travailler avec un excellent partenaire capable de concevoir et de superviser une infrastructure informatique entièrement intégrée.Un partenaire qui supervise vos spécifications matérielles et logicielles, l'intégration, les contacts et la gestion - y compris MPS - vous fait en effet économiser de l'argent.Plus important encore, ils s'occuperont de vos intérêts commerciaux avec une technologie de pointe qui vous apportera des informations vitales et vous aidera à préparer votre entreprise pour l'avenir.Pour plus d'informations sur les services d'impression gérés de Brother en Belgique, veuillez visiter https://www.brother.be/fr-be/business-solutions/managed-print-services. 1https://www.lasersresource.com/blog/office-printing-statistics