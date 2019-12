Le Père Noël peut-il encore livrer des paquets en Europe ?

Ces jours-ci, jeunes et vieux se frottent les mains dans une attente joyeuse. Encore dormir quelques fois, et le bon Père Noël fera son entrée, selon la tradition annuelle, pour les surprendre avec les cadeaux les plus éblouissants. Qu’est-ce que ce sera ? Un nouveau vélo ? Un portable ? Un GSM ou une boîte de Lego ? Mais imaginez un instant que le Père Noël reçoive au préalable une petite visite de l’autorité de protection des données. Pourrait-il alors continuer à distribuer ses cadeaux ?



En mai 2020, la réglementation RGPD fêtera son deuxième anniversaire. Certaines entreprises n’ont pas fait grand-chose pour le RGPD, d’autres ont consenti des efforts pour cartographier leurs données et savoir ainsi quelles données à caractère personnel elles conservent et gèrent. Mais cet aperçu des données est-il encore complet ? Et ces données sont-elles toujours correctes ? Votre entreprise a-t-elle pris les mesures nécessaires ? Soyez certain que les plus grands défis du RGPD sont la cartographie de toutes les données et leur mise à jour permanente.



Christmas Inc.

Supposons que le Père Noël soit Chief Data Officer de Christmas Inc. Serait-il alors conforme au RGPD ou devrait-il s’attendre à une amende de l’APD ? En effet, il a besoin de nombreuses données, pour chaque cadeau : nom, sexe et âge, données d’adresse et préférences personnelles. L’année dernière, le petit Kevin a reçu un puzzle, mais maintenant qu’il déménage avec ses parents hors de la ville, il aimerait recevoir un vélo.



En outre, il devrait veiller à tout instant que chaque nouveau-né soit placé dans la liste, et que les données des enfants qui deviennent adultes soient supprimées soigneusement. Pour pouvoir continuer à livrer des paquets en Europe, il devrait plus spécifiquement :



Recevoir l’autorisation pour collecter et traiter des données à caractère personnel

Maintenir un aperçu de toutes les activités de traitement des adresses et des préférences personnelles

Sécuriser suffisamment les données de sorte à éviter toute utilisation illicite

Séparer complètement les informations qui peuvent être partagées avec les informations non déclarées, le tout selon les activités de traitement rapportées et les autorisations qu’il a reçues

Pouvoir fournir à chaque enfant ou à ses parents les détails des informations à caractère personnel qu’il conserve à son ou leur propos

Donner à chaque enfant le droit d’être oublié et de ne plus recevoir de jouets les prochaines années s’il n’est pas satisfait du cadeau qu’il a reçu. (Ce qui est bien entendu extrêmement improbable !)

Prévoir une personne de contact pour chaque enfant ou son représentant légal afin de faire valoir ses droits.



Perte de réputation

Comme vous le voyez… Si le Père Noël était un homme d’affaires, il devrait travailler conformément au RGPD pour conserver notre confiance et éviter toute perte de réputation. Mais heureusement, nous sommes tous des fans et espérons tous dans notre imagination qu’il sait tout de nous, de sorte que nous trouverons certainement sous le sapin de Noël un cadeau qui nous ravira.