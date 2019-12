Easy UPS 3S assure la continuité de service dans les PMEs

Schneider Electric élargit encore sa gamme de solutions pour garantir la continuité d’alimentation. Easy UPS 3S est une solution flexible et polyvalente pour sécuriser l’alimentation des charges critiques dans les PMEs, les datacenters et les entreprises industrielles. Il offre une garantie d’alimentation sans interruption facile à installer et à maintenir.



Easy UPS 3S est un UPS (Uninterruptible Power Supply) d’une puissance de 10 à 40 kVA. La solution d’alimentation de secours est compacte et simple à installer. Elle est axée vers l’efficacité et convient parfaitement aux PMEs. Elle protège les équipements critiques contre des dommages causés par des coupures, des fluctuations ou des pointes de courant venant du réseau.



Cet onduleur atteint un rendement de 96% en mode double conversion et de 99% en mode ECO. Avec une telle performance, Schneider Electric place les UPS de la gamme 10 à 40 kVA dans une classe supérieure. Easy UPS 3S est disponible avec ou sans batterie. Le service d’installation optionnel garantit aux clients une configuration sûre et optimale, prête à l’emploi. L’interface graphique intuitive facilite la configuration et la surveillance du système. Une carte réseau optionnelle permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer à distance l’état de l’UPS, par une interface Web et les applications de EcoStruxure.

Fiabilité et facilité d'emploi



Grâce au Easy UPS 3S, Schneider Electric fournit une solution de puissance optimale, fiable et facile d’emploi pour les PMEs, les centres de données et les entreprises de production. C’est un équipement très polyvalent, convenant à un large éventail d’industries et d’environnements. L’essai en boucle vérifie les performances de l’UPS avant qu’il ne soit connecté aux charges et ne nécessite donc pas de banc de charge.



Schneider Electric a opté pour une solution robuste autorisant une large plage de tension d’entrée et une solide protection contre les surcharges. L’appareil peut supporter une température d’ambiance de 40°C. Un traitement de surface protège l’UPS dans des ambiantes critiques telles que des zones de production poussiéreuses. Un filtre à poussière facilement remplaçable est prévu à cet effet. Le panneau avant magnétique facilite l’accès pour l’entretien.