10 conseils pour améliorer l'efficacité du commerce de détail avec des processus d'impression

Au cours de la dernière décennie, le mode d’achat des consommateurs a considérablement évolué. Lorsque les ventes au détail en Europe devraient augmenter de 2% en 2019 (1), cette opportunité de croissance nécessite d’être exploitée en innovant et en répondant aux besoins des clients exigeants.



L’efficacité devient plus importante que jamais dans le commerce de détail. Étant donné que 95% des commerces de détail européens emploient moins de 10 employés (2), l'amélioration des processus en back-office permettra de fournir un service impressionnant et de faire concurrence aux grandes marques.



Découvrez 10 solutions technologiques d’impression permettant d’améliorer les processus, l'expérience client et les résultats de votre entreprise.



1. Étiquetage efficace des prix – L’une des activités les plus laborieuses et les plus chronophages du commerce de détail est l'étiquetage et le ré-étiquetage des produits. Gagnez du temps et de l’argent avec une imprimante d'étiquettes portable capable d’imprimer des étiquettes à la demande. Grâce à la connectivité WiFi et Bluetooth fiable, vous pouvez étiqueter n’importe où et à tout moment, dans le magasin et dans l'entrepôt. Contribuez à l'environnement, évitez tout gaspillage et économisez de l’argent avec des imprimantes d’étiquettes dédiées imprimant le nombre exact d'étiquettes requises – tout bénéfice pour votre entreprise.



2. Gestion des stocks - Un système de gestion des stocks de haute qualité peut générer plus de ventes. Utilisez une imprimante portable pour créer facilement des étiquettes pour la livraison des produits, des marchandises entrantes et des étagères. Les étiquettes manuscrites peuvent être source de confusion et conduire à des malentendus, surtout si elles sont difficiles à lire. Les étiquettes imprimées avec une imprimante d’étiquettes sont précises, concises et des codes à barres clairs peuvent également être ajoutés, facilitant ainsi la numérisation.



3. Archivage – Avec une archive bien organisée, vous retrouverez vos dossiers rapidement et vous effectuerez facilement des tâches répétées. Numérisez vos processus en scannant les bons de livraison et en les enregistrant automatiquement dans la base de données de votre entreprise. Vous gagnerez du temps et éviterez les problèmes d’archivage. A l'aide d'un scanner portable, vous pouvez numériser où que vous soyez. L’efficacité à son paroxysme!



4. Impression sécurisée - Garder confidentielles les données sensibles des clients est essentiel et facile à l'aide d'une carte NFC (Near Field Communication) ou de l'activation d'un code PIN. Les documents ne pourront être consultés ou récupérés que par la personne qui a lancé l'impression, évitant ainsi que les données ne tombent entre de mauvaises mains. Ce processus peut également réduire les coûts car des limites d'impression sont définissables pour chaque utilisateur.



5. Impression en magasin – Les appareils portables d’impression, de numérisation et d’étiquetage assurent un flux de travail sans fil. Ils peuvent être utilisés n'importe où dans le magasin, les mouvement de stocks sont moins nombreux et les opérateurs étiquettent les marchandises aux emplacements souhaités. Cela facilite et rend plus efficace l’envoi de produits aux clients.



6. Impression en back-office - Pour un fonctionnement optimal, votre back-office doit être bien organisé. Pour imprimer les commandes des clients et envoyer les notes et les factures efficacement, il est préférable d’investir dans un système capable d’imprimer rapidement et de gérer des volumes importants. Gagnez du temps et réduisez le fardeau du remplacement fréquent des consommables en optant pourdes cartouches d'encre ou des toners à haut rendement produisant des documents professionnels de haute qualité faciles à lire.



7. Gestion de la file d'attente - Les clients se plaignent souvent des délais d'attente à la caisse. Quelques petits changements résolvent ce problème rapidement. Au comptoir traiteur par exemple, le temps d’attente peut être géré efficacement en attribuant aux clients un numéro d’attente à l’aide d’une imprimante portable. Avec une imprimante d’étiquettes portable, le personnel du kiosque étiquette les produits ; le temps d’attente à la caisse sera raccourci et vous obtiendrez des clients satisfaits.



8. Badges d'identification pour le personnel - Gagnez du temps et de l'argent en créant vos propres badges d'identification pour le personnel et les visiteurs. Les étiquettes de badge plastifiées sont imprimées rapidement et facilement, et selon les besoins, protégées par un laminage durable, ce qui leur donne un aspect professionnel.



9. Capture des données client - Avec une imprimante multifonctions, les utilisateurs peuvent numériser ou copier les identifiants client, ce qui rend le passage à la caisse plus rapide car l’identification est traitée immédiatement en présence du client. Les documents sont traités de manière confidentielle avec un accès limité par les utilisateurs autorisés. Dans un environnement où vous devez seulement numériser ou dont vous avez besoin de fonctionnalités de numérisation supplémentaires, les scanners de documents autonomes sont particulièrement adaptés. Cela les rend idéaux pour enregistrer les données des clients.



10. Étiquetage des aliments – Les allergènes alimentaires doivent figurer sur les étiquettes qui peuvent clairement mettre en évidence les ingrédients. Les étiquettes biocolores conviennent au marquage des allergènes et il est facile pour les consommateurs de savoir exactement ce qu’ils achètent et d’éviter tout risque de réactions allergiques graves.



1 Source: Oxford Economics –Eurostat—BNP Paribas Real Estate -November 2018

2 Source: Eurostat 2016