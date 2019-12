En partenariat avec Atos, Damart innover en lançant son appli vocale via l’Assistant Google

Bruxelles – Cet hiver, Damart devient la voix qui n’a jamais froid. Le spécialiste des textiles innovants s’est associé à Google et Atos, leader international de la transformation digitale, pour développer sa première application vocale. Accessible via les enceintes connectées Google Home et smartphones compatibles avec l’Assistant Google, elle guide les utilisateurs dans leur choix et facilite la commande de leur Thermolactyl idéal, en fonction de la météo, de leur style, et de leur activité... Elle leur propose également d’identifier le magasin Damart le plus proche de leur position, en France et en Belgique francophone.



Les équipes du Centre d’Innovation Atos à Grenoble, spécialisées en Intelligence Artificielle, ont travaillé en étroite collaboration avec celles de Damart pour développer cette application vocale et l’intégrer dans l’Assistant Google. Cette innovation s’inscrit dans la transformation globale de Damart, qui investit cette année près de 8 M€ dans sa transformation digitale et le développement d’une nouvelle plateforme web mondiale. Elle marque l’engagement de Damart parmi les pionniers du commerce conversationnel. Lancement en France et Belgique ce mardi 17 décembre 2019.



« Damart est une marque innovante depuis 65 ans, via la mise au point de labels technologiques textiles. Aujourd’hui, à travers notre première appli vocale, nous soulignons cet ADN de pionnier et soutenons le nouvel élan dans lequel s’inscrit la marque via son retour en TV, le développement de son modèle omnicanal, sa dynamique de conquête de nouvelles générations de clients et collaborateurs. Cette application développée avec notre partenaire Atos est pour Damart une première étape vers le commerce conversationnel, et nous permet de nourrir l’attractivité de notre marque qui place aujourd’hui l’IT au cœur de sa transformation. Parmi nos enjeux 2020 : recruter de nouveaux talents IT passionnés par les défis de la révolution retail et de l’intelligence artificielle, souhaitant intégrer une entreprise familiale qui allie valeurs solides, méthodes agiles et management nouvelle génération » Thomas Masurel, CIO Damart.



« Nous sommes ravis d’accompagner Damart dans sa démarche d’innovation et d’apporter notre savoir-faire en matière de transformation digitale. Les usages des consommateurs changent ; nous avons à cœur d'apporter les outils qui évoluent avec la manière dont les clients conçoivent leurs achats. Forts de notre expertise sectorielle dans le monde du retail, nous développons des solutions au plus près des attentes des entreprises du secteur de la mode. En tirant parti de notre alliance stratégique avec Google Cloud et de notre connaissance du marché, nous créons les conditions de réussite de cette nouvelle application vocale. Ce projet met également en valeur les compétences de notre centre d’innovation grenoblois – spécialisé dans l’intelligence artificielle, dont les technologies liées aux chatbots et voicebots » ajoute Jean-Philippe Poirault, Directeur Général d’Atos en France.



Le commerce vocal complète le modèle omnicanal de Damart



L’hiver est une période commerciale cruciale pour Damart, qui peut vendre jusqu’à 40 000 Thermolactyl chaque jour lors des pics de froid, via son e-shop, ses magasins et la vente à distance. Pour accompagner cette dynamique et le nouvel élan de la marque, traduit cet hiver par une reprise de parole en TV et affichage urbain, Damart ajoute un nouveau canal de vente à son modèle : le commerce vocal. L’appli, lancée le 17 décembre en France et en Belgique francophone, sera disponible via les enceintes compatibles avec l’Assistant Google telles Google Home, Google Home Mini...



Une voix qui n’a jamais froid, 2 scénarii pour l’utilisateur



Après avoir prononcé « Ok Google, je veux parler avec Damart » via son enceinte connectée ou son smartphone, l’utilisateur se laisse guider par la voix Damart en répondant à un prisme de questions l’amenant vers son Thermolactyl idéal : pour un homme, une femme ou un enfant ? A porter par quel temps ? En fonction des réponses de l’utilisateur, la voix Damart propose un ou plusieurs choix de Thermolactyl répondant à ses critères puis lui envoie cette sélection par SMS, sur son smartphone. Il lui suffit alors de cliquer pour commander et recevoir un bon de réduction sur ce premier « vocal shopping Damart ». 2ème scénario possible : l’utilisateur cherche un magasin Damart, en France ou en Belgique francophone. La voix Damart le géolocalise et lui soumet, toujours par SMS, l’adresse du magasin le plus proche.



Un MVP marquant l’engagement de Damart dans le commerce conversationnel

Avec ce MVP développé de manière agile avec Atos pour Google Home, Damart marque une nouvelle étape dans l’évolution de son expérience client et s’engage en pionnier du v-commerce. Ce nouveau continent à explorer présente de nombreux avantages pour une marque transgénérationnelle comme Damart : en effet, le caractère innovant, ludique, et la

facilité d’exécution du commerce vocal parlent aussi bien aux plus jeunes qu’aux seniors. S

elon le cabinet OC&C Analytics, le commerce vocal mondial devrait augmenter de 1900% pour peser 40 milliards de dollars en 2022, contre les 2 milliards actuels. La voix n’est pas seulement une révolution pour le retail, mais son futur !