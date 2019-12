AVM présente FRITZ! Mesh Set – pour les meilleures performances WiFi Mesh

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Anvers, le 18 décembre 2019 | Il est là ! Le nouveau FRITZ! Mesh Set d'AVM est dès à présent disponible en Belgique. Ce set, composé d'une FRITZ!Box 7530 et d'un FRITZ!Repeater 1200, assure un transfert de données intelligent et étend la portée WiFi du réseau domestique. Grâce à cette combinaison, les utilisateurs bénéficient de performances hors norme en matière de WiFi Mesh. Le routeur FRITZ!Box 7530 se connecte à l’Internet et est une puissante station de base WiFi. L'installation du Mesh Set est aisée – le FRITZ!Repeater 1200 peut être connecté à la FRITZ!Box d’une simple pression sur un bouton.



Le set crée un réseau Mesh incroyablement rapide – un réseau où les produits FRITZ! communiquent encore mieux entre eux, où les réglages sont synchronisés et les terminaux connectés plus performants. Grâce à de nouvelles technologies innovantes telles que le band-steering, le beamforming et le crossband repeating, les produits FRITZ! garantissent toujours les meilleures performances sans fil. Avec le Mesh Overview dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box, les utilisateurs peuvent voir quels appareils sont connectés à quel produit FRITZ! et quelle est la vitesse et la qualité de la connexion. L’application gratuite FRITZ!App WLAN vous permet de configurer et de gérer facilement le réseau Mesh. La FRITZ!App mesure en outre la vitesse de transfert de données des terminaux ainsi que la qualité et la vitesse de la connexion Internet dans le réseau domestique. Le Mesh Set 7530 + 1200 est dès à présent disponible en Belgique au prix indicatif de 199 €.



Les avantages du WiFi Mesh de FRITZ!



WiFi sans problème, stable et puissant, dans toute la maison.

Débit de données optimal dans toute la maison grâce à la sélection automatique du canal et au crossband repeating intelligent.

Puissance de signal accrue pour tous les appareils du réseau domestique, grâce au Mesh WiFi steering et au beamforming.

Excellente qualité d'image pour les applications vidéo et TV grâce à la multidiffusion et au streaming IP optimisés.

Le réseau Mesh peut être facilement étendu avec des répéteurs FRITZ!WLAN ou des appareils FRITZ!Powerline supplémentaires.

Installation aisée : ajoutez des appareils au réseau domestique d’une simple pression sur un bouton.

Les utilisateurs gèrent facilement leur réseau Mesh via la FRITZ!Box, y compris la mise à jour automatique de tous les produits Mesh d'AVM.

Tranquillité d'esprit : la protection la plus performante et la plus récente pour le WiFi et les appareils, installée d'usine.

Toute la famille surfe en parfaite sécurité grâce au contrôle parental du WiFi et à la mise en place d'horaires.

FRITZ! Hotspot : un Wi-Fi supplémentaire pour les invités via un hotspot privé ou ouvert, séparé du réseau domestique pour plus de sécurité.

FRITZ!App WLAN : regardez ce qui se passe dans le réseau domestique sans fil.