Optimisation chez Thermia grâce à Rittal et EPLAN

Thermia - Building Technologies s'est spécialisée dans l'exécution et l'encadrement de projets visant à optimiser le confort et la consommation d'énergie dans les bâtiments. En 2018, l'entreprise de Leuze-en-Hainaut a mis en œuvre plusieurs licences d'EPLAN Pro Panel et a installé une machine d'usinage Perforex de Rittal. Résultat : une ingénierie plus efficace et une production optimisée des armoires de commande.



Pour Thermia, tout s'articule autour de l'optimisation du confort et de la consommation d'énergie dans les bâtiments. Cela peut aller du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC) à l'éclairage et la GTC (commande technique centralisée) en passant par des technologies comme KNX (pour l'automatisation des habitations et des bâtiments).



Dans ce cadre, Thermia apporte son soutien à l'élaboration de chaque concept : l'entreprise réalise les schémas des armoires électriques et monte les armoires dans son service interne de tableautage. Elle assure également la mise en service, avec paramétrage de toutes les valeurs, ainsi que la formation de tous les utilisateurs. Elle fournit en outre aux chauffagistes et aux installateurs de systèmes de climatisation une solution complète de commande, avec les câbles et les gaines de câbles appropriés. Grâce à sa filiale BETS-engineering, elle soutient également les clients lors de projets complexes dans le domaine de l'automatisation des bâtiments.



Rittal et EPLAN : l'association idéale pour une efficacité accrue



En 2017, Thermia a assisté aux « Efficient Panel Building Days », organisés entre autres par Rittal et EPLAN. Les collaborateurs de l'entreprise ont découvert que P8 et Pro Panel d'EPLAN associés à la machine d'usinage Perforex de Rittal constituaient la solution idéale pour améliorer la performance de l'ingénierie et de la construction de tableaux électriques.

En 2018, Thermia a donc investi dans Pro Panel, avec l'assistance requise pour la mise en œuvre et les formations. Elle a également acquis le Perforex 1007 de Rittal Automation Systems, avec les accessoires nécessaires pour l'usinage des armoires synthétiques et murales telles que les modèles AE ou KL.



Des données correctes : la clé d'une ingénierie efficace



Thermia a donc mis en œuvre EPLAN Pro Panel et les formations nécessaires ont été organisées. Chaque collaborateur a ainsi été bien préparé afin de fournir correctement les données destinées à la machine d'usinage Rittal Perforex.

Pour Frédéric Vandewiele, gérant de Thermia, l'expérience dans son ensemble a été positive : « Nous comprenons à présent que la qualité des données fournies par les constructeurs, comme les informations 3D ou les macros EPLAN, est cruciale pour pouvoir démarrer correctement l'ingénierie. Toutes les données relatives aux produits Rittal sont disponibles sur le portail de données d'EPLAN. Nous avons remarqué que chez certains autres grands constructeurs, ces données sont manquantes ou incomplètes. J'ai donc dû moi-même consacrer beaucoup de temps à constituer cette base de données. Nous remarquons que cette évolution a fait glisser toute une partie de la conception de notre atelier vers le service d'ingénierie. Nous sommes aujourd'hui certains que les armoires sont produites exactement comme elles ont été conçues. »



La coordination entre Rittal et EPLAN constitue un énorme atout. Par exemple, EPLAN était présent jusqu'au dernier jour de la mise en service de la machine Perforex, ce qui a permis à Thermia d'avoir la certitude d'un transfert de données fluide.



Un niveau de qualité accru de manière efficace



Frédéric Vandewiele : « Grâce à la mise en œuvre de Pro Panel et de Perforex, nous avons pu améliorer notre niveau de qualité et notre efficacité. Et nos projets sont mieux coordonnés. »