Bureau d’étude indépendant : Basware ‘Leader’ dans l’e-Procurement

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Mardi 17 décembre 2019 — Basware est nommé ‘Leader’ dans le rapport 'The Forrester Wave ™: eProcurement, Q4 2019' de Forrester Research, Inc., avec d’excellents scores pour la stratégie de produits, la globalisation et les critères pour le traitement des factures.



Pour ce qui est de la stratégie de produits le rapport a mentionné que la solution de Basware utilise de façon innovatrice l’Intelligence artificielle, notamment un algorithme qui estime qu’une demande traverse une procédure d’approbation.



“Nous croyons que l’obtention du meilleur score pour le critère de la stratégie de produits reflète notre mentalité qui vise un avenir durable”, dit Dany de Budt, directeur pays pour les Pays-Bas et la Belgique de Basware. “Nous promettons 100% de visibilité des dépenses, ce qui entraîne l’obligation de comprendre les défis professionnels des clients, de suivre les tendances de l’industrie et d’utiliser une technologie de pointe.”



De Budt continue : “Nous vivons dans une époque captivante où les données sont utilisées non seulement pour améliorer les départements financiers, mais aussi pour faire des miracles pour eux. Voilà pourquoi notre équipe travaille de façon continue pour que, grâce à la stratégie de produits, ces opportunités de données deviennent réalité.”



Basware, largement connu pour sa mise-en-oeuvre mondiale simple, a également reçu le meilleur score pour le critère de la mondialisation, ainsi que pour les critères de la numérisation et la validation des factures. Selon le rapport Basware est un choix de taille pour les CPO et les CFO qui visent une automatisation des processus à 90% ou plus dans leurs dépenses de procure-to-pay (P2P), y inclus les catégories simples et complexes. La société excelle dans l’automatisation du traitement des différents types de factures, incluant la facturation en étapes, en temps réel et périodique.



Le rapport est une évaluation détaillée des plateformes P2P. Forrester a identifié et évalué les douze fournisseurs primordiaux en se basant sur une combinaison de questionnaires, démonstrations de produits et discussions avec des références de clients pour le rapport. Les fournisseurs ont ensuite été comparés avec une série de 31 critères d’évaluation, dont l’offre actuelle, la stratégie et la présence sur le marché.