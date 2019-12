Onlineprinters vit l’Europe

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bruxelles - Onlineprinters est vainqueur national des European Business Awards (« EBA ») : l’imprimerie en ligne a décroché le titre de meilleure entreprise allemande dans la catégorie « The Customer and Market Engagement Award (chiffre d’affaires > 150 millions d’euros) ». L’entreprise de e-commerce, qui compte parmi les trois imprimeries en ligne les plus florissantes d’Europe, s’est ainsi imposée face à plusieurs milliers d’entreprises de renom. Elle a convaincu le jury d’experts par son approche du marché européen, son modèle commercial innovant et son orientation client, ainsi que par ses efforts pour une production économisant les ressources.



Les EBA est un concours européen interprofessionnel qui récompense les entreprises pour leurs réalisations entrepreneuriales exceptionnelles. Différents aspects tels que le succès de l’entreprise, l’innovation et la responsabilité sociale sont évalués au sein de 18 catégories. Lors de l’évaluation des critères de la catégorie « Customer and Market Engagement Award », Onlineprinters s’est démarqué par une expérience client exceptionnelle, des salariés hautement qualifiés, une technologie de pointe et une amélioration constante des performances. Plus de 40 conseillers, dont beaucoup sont multilingues, communiquent avec les clients d’Onlineprinters dans onze langues, assurant ainsi un niveau de service élevé.



Roland Keppler, CEO d’Onlineprinters, commente : « Nous sommes très heureux de recevoir ce prix d’envergure européenne. Le marché européen nous a permis de développer pleinement notre potentiel. En 15 ans, nous avons ouvert 18 boutiques en ligne dans 18 pays et avons pu fournir à nos clients des imprimés personnalisés dans de nombreux pays européens. » Ce succès repose sur une forte focalisation sur les besoins des clients : des boutiques en ligne multilingues, des contenus en libre-service tels que des tutoriels YouTube, un guide des matériaux, et une rubrique « aide » pour guider les clients dans la création de données d’impression et le passage des commandes.