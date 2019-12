Destiny franchit une nouvelle étape à l'international et s’associe à l’opérateur français OpenIP

Bruxelles, le 17 décembre 2019 – Destiny, le fournisseur belge de solutions de communication sécurisées dans le cloud destinées aux entreprises innovantes, a conclu une alliance avec l'opérateur français OpenIP. Fondé par Laurent Silvestri en 2005, OpenIP est un opérateur de communications unifiées, 100% indirect, qui propose à plus de 1300 partenaires, intégrateurs et opérateurs de services numériques, une plateforme e-business permettant de vendre, déployer, supporter et facturer des solutions IT, telecom et cloud et ainsi accélérer la digitalisation des entreprises. OpenIP partage avec Destiny un esprit d’entreprise fort et une approche centrée sur le client.



Destiny poursuit ainsi son expansion européenne, combinant dans chaque pays une plate-forme de distribution forte pour les services digitales, une portefeuille de solutions à fortes valeurs ajoutées et des canaux de distribution permettant d’adresser au mieux les besoins des PME et des grands comptes. Destiny propose désormais avec OpenIP une solution complète pour les services cloud sur le marché français, incluant la connectivité, la sécurité, les CU et la VoIP.



La fusion d’OpenIP et de Destiny s’inscrit dans le contexte de l'arrivée récente d'Apax Partners en tant que nouvel investisseur. Ce fond d'investissement français dispose d'une vaste expérience dans le domaine des télécommunications en France comme à l’international, permettant au groupe Destiny d’accélerer son expansion internationale et sa stratégie d’acquisition.



Laurent Silvestri rejoindra Daan et Samuel de Wever à la direction du groupe, qui compte dorénavant plus de 300 employés présents en Belgique, aux Pays-Bas et en France pour un chiffre d'affaires prévisionnel actualisé de plus de 80 millions d'euros en 2019.



« C'est une nouvelle étape importante de l'expansion internationale de Destiny. L'alliance avec OpenIP nous donne l'opportunité d'accélérer notre croissance dans les années à venir et ainsi de réaliser notre ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros d'ici trois à cinq ans », explique Daan De Wever, le CEO de Destiny. « Nous voulons prendre la tête des marchés où nous sommes présents et nous envisageons d’ailleurs d'autres acquisitions sur le marché français. Cependant, nous ne grandissons pas pour grandir. Nous renforçons nos offres respectives, apprenons beaucoup les uns des autres et unissons nos forces afin de réaliser notre ambition de devenir un leader européen des communications unifiées et sécurisées dans le cloud. »



Laurent Silvestri, le CEO d'OpenIP, ajoute: « Notre rapprochement avec le groupe Destiny ainsi que le soutien d’Apax Partners, nous apporte les moyens d’accélérer notre développement sur le marché français. Les synergies naturelles entre nos deux entreprises, l’alchimie entre les équipes et les forces du groupe réunis sont un réel atout pour profiter pleinement de la digitalisation des télécoms d’entreprises. »



Thomas de Villeneuve, Partner chez Apax Partners, conclut : «C’est le bon moment pour accélérer sur le marché français. Les opportunités sont énormes actuellement, car toutes les entreprises vont devoir faire évoluer leurs moyens de communication. La France en est encore au premier stade de la transition vers le cloud et Destiny bénéficiera de notre soutien pour jouer un rôle de premier plan. »