Division IT de Ricoh, UpFront renouvelle complètement le parc de PC et laptops du cuisiniste Eggo

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Face à un parc d’ordinateurs vieillissant et lent, le cuisiniste Eggo a choisi UpFront (A RICOH Company) pour le déploiement de plus de 250 postes de travail et de 140 laptops dans ses 50 points de vente en Belgique et au Luxembourg, ainsi que sur ses sites administratifs et de support.



Eggo conçoit et installe 17.000 cuisines et placards par an et emploie 450 collaborateurs, ce qui en fait l’un des leaders de la cuisine et du rangement sur mesure en Belgique. La société, belge et toujours familiale, est active dans la distribution depuis 20 ans.



Pour supporter ses activités, Eggo dispose d’un parc informatique comprenant 250 stations de travail dans les magasins et 140 laptops utilisés par les services administratifs et de support de Rhisnes (où se situe son centre de logistique) et Bois-de-Villers (qui accueille son siège social et administratif). Face à des logiciels toujours plus gourmands en ressources, Eggo a décidé récemment de renouveler l’ensemble de son parc d’ordinateurs.



Renouvellement à rythme soutenu



Au terme d’un appel d’offres et face à des concurrents de renom, Eggo a porté son choix sur le duo Ricoh - UpFront dont l’offre s’est révélée la plus percutante financièrement parlant. Par ailleurs, UpFront a opté pour des ordinateurs extrêmement puissants, ce qui permettait aux collaborateurs d’Eggo de travailler de manière plus efficace et plus confortable au quotidien. L’installation a été faite par les techniciens de Ricoh Belgium.



« Le challenge résidait dans le fait de fournir des ordinateurs suffisamment puissants pour supporter les logiciels de création de cuisines qui utilisent énormément de ressources informatiques, en particulier au niveau graphique. Défi réussi ! Les PC déployés fonctionnent de manière optimale et permettent aux collaborateurs d’Eggo de fournir un service de qualité à leurs clients. Par ailleurs, Eggo entendait profiter de ce renouvellement de parc pour passer de Windows 7/8 à Windows 10, soit un saut technologique majeur sachant que Microsoft a officiellement annoncé la fin du support de Windows 7 dès janvier 2020. »



Eric Gryson, CEO de Ricoh Belgium & Luxembourg



Pour assurer un déploiement le plus efficace possible, UpFront a mis en place des procédures automatisées avec installation des logiciels et du système d’exploitation au départ d’une image testée et validée par Eggo. Il convient d’ajouter que ce déploiement s’est déroulé à un rythme très soutenu de moins de 3 semaines (la mise en service devant impérativement se faire avant la période des soldes d’été), soit de 4 à 8 ordinateurs par magasin selon sa taille, les portables étant livrés au siège central de Bois-de-Villers ainsi qu’au centre de logistique de Rhines.





Réussite totale



Au-delà du déploiement des machines, UpFront a proposé à Eggo une garantie de 5 ans sur le matériel ainsi que des SLA (service level agreements) rigoureux, sachant notamment que les magasins sont ouverts le samedi et qu’il fallait pouvoir assurer une intervention dans les délais prévus pour éviter toute interruption du service à la clientèle.



Outre la proximité avec le client, Eggo se félicite de l’excellente relation professionnelle nouée avec UpFront. Le fait que les deux entreprises soient à taille humaine n’est certainement pas étrangère à la réussite du projet. De même, UpFront a été en mesure de comprendre très rapidement les besoins des utilisateurs et d’y répondre avec l’offre la plus appropriée.



Pour Eggo, les bénéfices obtenus se chiffrent moins en euros qu’en confort de travail au quotidien pour ses collaborateurs, ce qui est très appréciable.



« UpFront a immédiatement compris nos attentes et nous a proposé du matériel performant qui répondait parfaitement à nos besoins. La collaboration a été fructueuse et fluide… Dès qu’une question ou un problème se présente, nous avons la garantie d’avoir la meilleure réponse dans des délais plus que raisonnables. Un travail soigné, un service de qualité, des contacts optimaux… Que demander de plus ? »







Paul David, Brand & Marketing Director chez Eggo Kitchen House



Dimension sociale



Précisons encore que les anciens PC n’ont pas simplement été retirés, mais ont été reconditionnés avant d’être donnés à une association, ce qui confère au projet une dimension sociale et durable.



« Notre but a toujours été d’aider les entreprises à améliorer l’efficacité de leurs processus documentaires, de leurs processus de travail et de leurs flux d’activités… Et cela passe par la possibilité de leur offrir tous les services dont elles ont besoin. Au fil du temps, nous avons donc consolidé notre offre de produits en proposant, en plus de nos imprimantes et de nos MFP, qui ont fait leurs preuves sur le marché, toute une série de services parmi lesquels les services informatiques. Grâce à Upfront, notre renommée au niveau IT n’est plus à faire… L’entreprise l’a démontré une fois de plus en menant ce projet pour Eggo avec le professionnalisme qui la caractérise. »







Eric Gryson, CEO de Ricoh Belgium & Luxembourg