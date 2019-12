BOOMSTER GO – une enceinte qui sera toujours là

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Lundi 16 décembre 2019 — Le haut-parleur BOOMSTER GO est imperméable IPX7 et peut jouer vos pistes pour une durée allant jusqu’à 10 heures, grâce à une batterie intégrée. Vous profiterez donc de 84 dB RMS et d’un volume sonore qui ne serait décevoir personne. Ce petit bijou est disponible en noir nuit, blanc sable, bleu espace, vert lierre, rouge coraille (comme sur l‘image) pour seulement 99,99 euros.Vue d’ensemble des points forts :Haut-parleur Bluetooth disponible dans cinq variantes différentes et au son adapté à toutes les occasionsImperméabilité IPX7 avec châssis protégé des chocs par des rebords en gommeHaut-parleur à large bande avec deux graves passifs en configuration Push-Pull pour de hauts volumes sonores sans distorsionBatterie à grande autonomie et à recharge rapide (2.600 mAh) pour des évènements pouvant durer jusqu’à 10 heuresDimensions compactes 10,2 x 10,7 x 4,6 cmDragonne de transport compatible Go-Pro (¼ pouce) permettant de fixer le BOOMSTER GO à tout ce que vous voulez : vélo, ceinture, sac à dos, pied de supportMusique Streaming via Bluetooth depuis Spotify, Youtube, Apple Music, TuneIn etc.Deux BOOMSTER GO peuvent être connectés entre eux et jouer vos pistes de façon synchroniséeTouches de commande sur l’appareil, indication du niveau de la batterie via LED, mode mains-libresDisponible dès maintenant pour une valeur de 99,99 euros sur www.teufelaudio.be et dans tous les magasins Teufel en noir nuit, blanc sable, bleu espace, vert lierre, rouge corailleUn haut-parleur toujours présentQue vous optiez pour une fête spontanée dans un parc, pour un moment de détente ou pour une présentation sur tablette, le BOOMSTER GO est là et tient son rôle à la perfection. Grâce à ses dimensions compactes de 10,2 x 10,7 x 4,6 centimètres et son poids de 355 grammes.Petit, mais certainement pas silencieuxSi vous mettez le son du BOOMSTER GO à fond, vous ne pourrez plus croire que le haut-parleur soit si petit. D’après les tests conduits par nos experts, il atteint un volume sonore de 84 dB RMS. Pour celles et ceux qui en voudront davantage, ils pourront connecter deux BOOMSTER GO entre eux.Flexibilité et grande autonomieAvec sa dragonne pratique et son filetage ¼ pouce compatible Go-Pro le BOOMSTER PRO se laisse transporter en toute simplicité. La batterie interne lithium-ion à 2.600 mAh procure 10 heures d’autonomie à l’appareil.Prix et disponibilitésLe BOOMSTER GO est disponible dès maintenant pour 99,99 euros sur www.teufelaudio.be et dans nos magasins.