Belnet construit un nouveau PoP et renouvelle le backbone optique du SPF Chancellerie du Premier Ministre

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bruxelles, le 16 décembre 2019 - Belnet, le réseau belge pour l'enseignement supérieur et la recherche, va renouveler entièrement le backbone optique du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Le projet permet à la Chancellerie de mettre plus efficacement et plus rapidement son offre de services ICT à la disposition d'autres organismes publics. Belnet renforce ainsi son rôle en tant que partenaire de confiance en connectivité du gouvernement fédéral.



Des connexions plus performantes



Le SPF Chancellerie du Premier Ministre fournit divers services ICT à plus de 30 organisations fédérales, telles que la police fédérale, des cellules stratégiques ou certaines agences fédérales. D'ici fin mars 2020, la Chancellerie offrira ces services par le biais d'un backbone renouvelé. Belnet, qui fournit depuis 2002 de la connectivité et des services associés à valeur ajoutée au gouvernement fédéral, construira une boucle optique entre le centre de données de la Chancellerie et les autres centres de données fédéraux à Bruxelles.



Pour la construction de cette boucle optique, Belnet utilise la technologie DWDM qui permet de combiner plusieurs services réseau sur une même fibre optique, avec séparation complète des flux de données. Dirk Haex, Directeur Technique de Belnet : « Nous augmentons la redondance, mais nous fournissons également des connexions plus performantes. De plus, la boucle optique offre des possibilités quasiment illimitées en termes de capacité. Ainsi, le réseau backbone de la Chancellerie est complètement prêt pour l'avenir. »



Nouveau nœud



Le centre de données de la Chancellerie sera connecté au réseau Belnet via des fibres optiques entièrement redondantes, de la même manière que les centres de données fédéraux existants et les autres Points of Presence. Le centre de données de la Chancellerie deviendra ainsi un nouveau Point of Presence sur le réseau Belnet. « C'est une situation gagnant-gagnant puisque nous pouvons également connecter d'autres organisations gouvernementales à notre réseau via ce nouveau nœud », ajoute Dirk Haex.



Grâce à son emplacement au sein des bâtiments du SPF Chancellerie, le nouveau Point of Presence offre également des avantages supplémentaires en termes de sécurité de l’information. Certaines institutions fédérales ont déjà manifesté leur intérêt pour se connecter via le nouveau nœud.



Synergies opérationnelles et réduction des coûts



Depuis de nombreuses années, le SPF Chancellerie du Premier Ministre met en place des synergies informatiques opérationnelles afin de réduire le coût des solutions sans pour autant sacrifier la qualité et la sécurité des applications.



Nicolas Locoge, Directeur Général a.i. des Services de Support de la Chancellerie : « Cela fait plusieurs années que Belnet est l’un de nos partenaires en matière de connectivité. Concentrer la fourniture globale de cet aspect nous permet de réduire considérablement la complexité technique et de confier à Belnet la gestion globale de nos besoins. Belnet étant présent au sein de la plupart des organismes fédéraux, la réduction des coûts en est renforcée. De plus, grâce à la boucle optique, notre service public sera encore mieux intégré dans le paysage ICT fédéral. »



Belnet interviendra en tant qu'interlocuteur unique pour la gestion complète du backbone de la Chancellerie. Dans le passé, Belnet a déjà réalisé des projets similaires pour d'autres services publics fédéraux, en construisant un réseau WAN pour relier des sites géographiquement dispersés des SPF entre eux et avec les sièges sociaux à Bruxelles.