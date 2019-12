Deliveroo se lance dans la vente à emporter - sans frais d'enlèvement

Bruxelles, le 12 décembre 2019 - Dès aujourd'hui, les clients peuvent commander leurs repas, boissons et snacks via Deliveroo et les récupérer eux-mêmes au restaurant. Cette nouvelle option de vente à emporter permet aux clients d'économiser du temps d'attente, de l'argent et leur offre une nouvelle façon de placer leur commande.



L'option d’enlèvement n'est pas seulement pratique pour les clients, mais aussi pour les restaurants partenaires, puisque le nombre de commandes augmente tout en offrant aux clients qui préfèrent aller chercher leur repas directement au restaurant la possibilité de commander via Deliveroo. Cette option s'avère très pratique lorsque, par exemple, les gens rentrent chez eux à pied ou à vélo après une journée de travail ou en début de soirée et qu'ils souhaitent prendre un repas sur leur chemin. Cette option est aussi utile lorsqu'ils ont envie de prendre l'air et aller chercher leur déjeuner pendant leur pause déjeuner. Ainsi, les clients évitent les longues files d'attente : leur commande est prête à leur arrivée et tout a déjà été payé via l'application.



Plus de 70 restaurants à Bruxelles, principalement à Ixelles, participent déjà à cette initiative. Les clients peuvent utiliser l'option d’enlèvement à la fois via l'application et le site. Deliveroo souhaite approcher le plus grand nombre de restaurants possible et espère pouvoir déployer rapidement l'option “à emporter” dans d'autres villes Belges.



Thomas Mémurlin fondateur de The Huggy's Bar déclare à ce sujet : "Nous sommes particulièrement enthousiastes par cette nouvelle façon de commander développée par Deliveroo. Traditionnellement, nos clients avaient le choix de manger leur hamburger sur place dans notre restaurant ou de le faire livrer à domicile par un coursier. Cette troisième option sera certainement appréciée par de nombreux clients. C'est avec grand plaisir que nous accueillons les clients dans notre restaurant pour qu'ils viennent chercher leur hamburger, ce qui leur donne plus de choix, plus de liberté et leur offre une opportunité supplémentaire pour déguster nos meilleurs plats."



Pierre Verdier, directeur de Deliveroo Belgium, reconnaît les avantages de la nouvelle option de vente à emporter : "Les temps d'attente dans un restaurant lorsque vous allez chercher votre repas sont terminés. De de plus en plus, nous constatons que les gens ont de moins en moins de temps. Grâce à cette option, les gens peuvent investir leur temps convenablement et effectuer leur commande en cliquant simplement sur un bouton. Pour les restaurants, la nouvelle option est également intéressante, car elle leur permet d'atteindre plus de clients."