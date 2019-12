Proximus et RMB lancent la publicité adressée en Belgique francophone

Proximus se prépare activement au lancement commercial de sa plateforme de publicité adressée. Il s’agit d’un service qui permettra aux régies média d’adresser les campagnes publicitaires en télévision en fonction du profil et des intérêts des consommateurs. Avec la conclusion d'un accord entre Proximus et la RMB, Proximus fait un grand pas en avant en offrant à ses clients des spots publicitaires plus pertinents, tandis que la RMB ouvre aux annonceurs la perspective de cibler une audience spécifique en télévision.



L'accord permet à la RMB d'utiliser une plateforme mise à disposition par Proximus pour programmer, lancer et gérer des campagnes télévisées ciblées et assurer leur reporting. Ce service est disponible via tous les écrans (TV, PC, smartphone,...), en direct comme en différé.



L'accord a été conclu au terme d’une phase de tests réussie. RMB vise un lancement commercial au premier trimestre de 2020.

De nouvelles perspectives pour les annonceurs



La télévision adressée permet de diffuser des spots télévisés correspondant davantage au profil et aux intérêts d'un ménage.



Elle crée ainsi de toutes nouvelles opportunités pour les annonceurs afin de rendre leur marque plus pertinente auprès de leur public cible, et de rentabiliser au mieux leur budget média. La télévision adressée ouvre également de nouvelles perspectives pour les annonceurs qui souhaitent faire de la publicité au niveau régional ou atteindre un groupe cible très spécifique. Pour le téléspectateur, l'arrivée de la publicité ciblée entraîne une expérience télévisuelle plus pertinente et mieux adaptée à ses intérêts.



Massimo Papa, Deputy General Director de RMB



"Nous sommes très heureux de pouvoir enfin annoncer cet aboutissement et remercions les équipes de Proximus. Nous sommes convaincus que cette technologie - totalement en phase avec le positionnement ‘Be Remarkable’ que nous proposons à nos clients - donnera un coup de boost aux idées créatives dans notre secteur et permettra de préparer le monde ‘moins de pub, mais mieux de pub’'"



Yves Gérard, CEO de RMB



"Les modèles publicitaires TV dont nous avons hérité et qui créent les modèles commerciaux d’aujourd’hui évoluent et sont bousculés. La technologie développée par Proximus est la juste réponse du secteur à cette évolution et je me réjouis que RMB fasse partie des pionniers de l’Addressable TV en Belgique"



Bart Swimberghe, Head of Proximus Smart Advertising



"Il s'agit d'une étape importante pour l'offre de TV adressable et nous sommes très heureux de pouvoir la franchir en collaboration avec RMB. C'est une première pour la Belgique francophone et nous avons l'ambition d'élargir rapidement cette offre à l'ensemble du pays"