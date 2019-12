OKI étend sa distribution avec M.K. Computer Electronic pour ces pièces détachées

Vilvorde, 12 décembre 2019 – OKI, le spécialiste des solutions d’impression professionnelles et des « Smart Managed Document Solutions », vient de conclure un contrat avec un nouveau partenaire de distribution : établie à Göppingen et active dans toute l’Europe, M.K. Computer Electronic GmbH est désormais chargée de la distribution de pièces détachées du constructeur dans les pays du Benelux, en Allemagne et en Autriche.



En tant qu’expéditeur de produits high-tech, M.K. reprend à son compte les services d’assistance et de logistique des pièces détachées IT. L’entreprise a déjà passé divers accords de fourniture de pièces détachées avec de très importants constructeurs, au nombre desquels s’ajoute désormais OKI Europe. Le groupe d’entreprises M.K. compte parmi les plus importants distributeurs de pièces détachées d’Europe et dispose actuellement, avec plus de 1 000 000 articles recensés pour l’ensemble de ses partenaires contractuels, du plus grand stock d’Europe, ce qui lui permet d’offrir à ses clients un service rapide et irréprochable. Créée en 1990, l’entreprise qui fait partie du groupe PGE (un des plus importants réseaux de distributeurs indépendants agréés de pièces détachées d’Europe) dessert plus de 25 pays européens.



« Chez nous, les clients ont un seul interlocuteur et nous nous réjouissons de pouvoir désormais offrir également nos services aux clients d’OKI », explique Massimo Scuderi, fondateur et propriétaire de MK. « Notre principale force est la livraison rapide que nous sommes généralement en mesure de garantir. Dorénavant, les clients d’OKI bénéficieront également de la livraison rapide des pièces détachées urgentes », poursuit M. Scuderi.



« La nouvelle stratégie de service d’OKI pour la région centrale (D/A/CH/BNL) consiste à ne travailler qu’avec des fournisseurs premium dans les différents segments de service, et ainsi à combiner les atouts de tous les partenaires », explique Adriano Pape, General Manager Customer Service Central Region chez OKI. « Et nous sommes particulièrement ravis d’avoir trouvé en M.K. un partenaire qui se concentre à 100 % sur la distribution de pièces détachées et sera à même de nous épauler pour optimiser et faire évoluer nos prestations de services dans ce domaine. »

OKI propose ses solutions d’impression et multifonctions exclusivement à des clients professionnels par le biais de commerces spécialisés. Ses systèmes haut de gamme ne sont pas des produits jetables. Leur réparation vaut la peine, ménage l’environnement et s’inscrit dans la tendance du développement durable. Comme les clients professionnels exigent de pouvoir travailler sans perturbation, la disponibilité et la vitesse de livraison, des pièces détachées en particulier, comptent parmi les thèmes de service les plus importants pour garantir la satisfaction du client, qui constitue une priorité pour OKI.