Veeam étend son programme de partenaires de services accrédités

Bruxelles – Veeam® Software, leader des solutions de sauvegarde pour la gestion des données dans le cloud (Cloud Data Management™), annonce le lancement de son programme étendu VASP (Veeam Accredited Services Partner) pour renforcer les capacités de ses partenaires en matière de vente, de déploiement et de support des solutions Veeam et assurer ainsi la satisfaction des clients. Cette transition offre un alignement transparent sur le modèle de commercialisation de Veeam, permettant à ses partenaires de proposer un modèle direct de prestation de services à leurs clients.Selon l’étude 2019 Veeam Cloud Data Management Report, 71 % des dirigeants et décideurs informatiques interrogés estiment que la technologie sera le facteur prépondérant de leur transformation digitale. Alors que la mise en œuvre des produits devient de plus en plus complexe, Veeam prend acte de la demande croissante de ses clients pour identifier les partenaires, intégrateurs système ou consultants indépendants capables de leur apporter des services professionnels de haute qualité et des implémentations techniques liées aux solutions Veeam. Le nouveau programme restructure le département Services professionnels de Veeam vers un modèle aligné sur les canaux de distribution, en réservant des ressources internes exclusivement aux membres VASP. Grâce au programme VASP étendu, les partenaires membres peuvent désormais mieux différencier leurs offres de services et favoriser le succès de leurs clients.« Aujourd’hui, la gestion des données est indispensable à la croissance d’une entreprise. Afin de préserver leur compétitivité, les leaders ont besoin de professionnels qualifiés pour mettre en œuvre et gérer les technologies qui leur permettent de se transformer en entreprises plus intelligentes », commente Danny Allan, Vice-président Product Strategy de Veeam. « Veeam s’engage à proposer un modèle économique totalement axé sur son écosystème de partenaires en assurant le plus haut niveau de service pour ses clients. Avec ces capacités étendues pour notre écosystème, nos partenaires sont armés des outils nécessaires pour façonner et piloter la transaction des solutions et le parcours client. »Le nouveau programme offre un certain nombre d’avantages à ses membres, notamment :Création de nouvelles opportunités d’affaires et de revenus pour les partenaires de servicesRessources permettant aux équipes de vente des partenaires de remporter des contrats plus volumineux et plus complexesExtension des capacités des partenaires et de leurs compétences pour la fourniture de servicesAccélération de la rentabilisation pour le client grâce à une intégration plus pousséeFormation continue aux outils et services Veeam, ainsi que bêta-test des nouvelles fonctionnalités, pour une adoption efficace des solutions et une satisfaction totale du clientLes membres VASP ont accès à :des informations exclusives sur les services Veeam via le portail partenaires pour les aider à développer leur offre de services ;des services collaboratifs et personnalisés, par exemple des outils de dimensionnement et d’évolution ou des kits de servicesdes ressources dédiées pour assurer le succès des clients.Pour en savoir plus sur le programme VASP, rendez-vous sur https://propartner.veeam.com/vasp. Pour trouver un membre VASP local : https://www.veeam.com/find-a-veeam-accredited-service-partner.html.