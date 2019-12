Cisco présente une nouvelle puce réseau et annonce ses prévisions pour l’internet de demain

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

San Francisco (Etats-Unis), le 11 decembre 2019



Cisco a annoncé aujourd’hui sa stratégie pour la structuration d’Internet pour les décennies à venir. La société de réseaux informatiques conçoit un nouvel Internet pour l’innovation numérique à grande échelle, au-delà des performances et des contraintes économiques et techniques des infrastructures actuelles, telles que la consommation d’énergie. Cisco propose également une percée technologique grâce à Silicon One, une nouvelle puce réseau unique. Cette dernière constituera le moteur des nouveaux routeurs de la gamme Cisco 8000, les routeurs Internet les plus puissants au monde pour les opérateurs de télécommunications. De plus, Cisco favorise le développement de nouvelles applications qui jusqu’à maintenant ne figuraient que de l’ordre de l’imagination.



« L’innovation nécessite des investissements ciblés, une bonne équipe et une culture d’entreprise qui stimule l’imagination », déclare Chuck Robbins, président et CEO de Cisco. « Nous sommes déterminés à transformer notre industrie et à construire un nouvel Internet à l’ère de la 5G. Notre nouvelle génération de processeurs réseau, de composants optiques et de logiciels de contrôle est le résultat d’une innovation continue chez Cisco. Cela aidera nos clients à maintenir leur avance pour les prochaines décennies et à créer de nouveaux services révolutionnaires pour leurs clients et utilisateurs. »



Les fondations de l’Internet du futur

Au cours des dix prochaines années, nous connaîtrons des nouvelles technologies avancées telles que la réalité virtuelle et augmentée, le streaming en 16K, l’intelligence artificielle, la 5G, l’informatique quantique, la cybersécurité avancée et les applications internes, voire même des technologies qui n’ont pas encore été inventées. La complexité de ces technologies transcendera les possibilités de l’infrastructure actuelle d’Internet.



Depuis cinq ans, Cisco élabore une stratégie pour un nouvel Internet évolutif. Celle-ci se concentre sur les problèmes potentiellement rencontrés dans le cas où l’infrastructure actuelle fonctionnerait au maximum de ses capacités.



« Pour assurer notre avenir, nous nous devons de repousser les limites de l’innovation – bien au-delà des standards actuels. Nous estimons avoir atteint nos objectifs avec la stratégie et les technologies annoncées aujourd’hui », déclare David Goeckeler, vice-président exécutif et General Manager de la division Networking & Security Business chez Cisco. « La stratégie de Cisco ne se concentre pas uniquement sur un seul produit. Ces dernières années, nous avons investi dans divers composants qui, selon nous, ne feront qu’un à l’avenir. Il s’agit de notre projet de développement le plus ambitieux à ce jour. »



Cisco Silicon One, une nouvelle architecture de réseau

La nouvelle puce réseau Cisco Silicon One constitue le moteur de la gamme de routeurs Cisco. Les routeurs équipés de la puce pourront atteindre une vitesse de transfert allant jusqu’à 25 térabits par seconde (Tbps) à court terme. Le premier modèle Cisco Silicon One ‘Q100’ élève la bande passante du réseau à 10Tbps.



« Nous avons hâte de travailler avec Cisco et ces nouveaux routeurs pour répondre à la demande croissante en matière de vitesse et de capacité », déclare Amin Vahdat, partenaire et vice-président Systems Infrastructure chez Google Cloud.



« Cisco adapte son ADN et la dynamique économique d’Internet en mettant simultanément à jour les technologies matérielles, logicielles, optiques et à puce. La société aide les clients à mieux gérer les coûts liés à l’Internet », explique Ray Mota, CEO et analyste principal chez ACG Research. « A l’aube de 2020, l’efficacité opérationnelle est vitale. »



La gamme Cisco 8000 « powered by Cisco Silicon One »

Les routeurs Cisco 8000 représentent la première gamme à utiliser la puce réseau Cisco Silicon One ‘Q100’ et le nouveau système d’exploitation cloud Cisco ISO XR7, simplifiant sa gestion et réduisant les coûts d’exploitation. Grâce à ces routeurs, les opérateurs de télécommunications et les sociétés web peuvent créer et gérer des réseaux à grande échelle pour la 5G, l’IA et l’IoT avec une solution moins coûteuse.



Cisco prévoit d’effectuer un certain nombre de tests pilotes de sa gamme Cisco 8000 auprès d’un nombre limité de clients, dont Comcast, CenturyLink en NTTCom.



Nouvelle dynamique économique pour Internet avec des modèles commerciaux flexibles

Cisco a annoncé également des modèles de consommation flexibles pour les trois nouveaux composants réseau. L’entreprise offre ainsi à ses clients le choix d’étendre leurs réseaux avec divers composants, sous leur propre marque ou avec des systèmes intégrés. Ce modèle commercial est une réponse à l’approche évolutive des opérateurs combinant différents composants pour leur infrastructure Internet, créant ainsi une nouvelle dynamique économique.