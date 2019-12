Qu'est-ce que Pull Printing et comment améliore-t-il la sécurité?

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La sécurité des données figure en bonne place dans tous les programmes professionnels d’entreprise. Cependant, malgré les exigences strictes en matière de dépenses et de conformité, les violations continuent de se produire fréquemment.Pour illustrer les risques liés aux informations confidentielles accessibles, il vous suffit de parcourir les piles de documents non réclamés, qui sont trop souvent laissés à côté d’imprimantes bureautiques.Avec Pull Printing, une telle violation peut être évitée. Le terme vous est peut-être familier, mais comment pourrait-il soutenir votre entreprise exactement?Pull Printing expliquéLorsque vous envoyez un document à une impression sur un périphérique qui ne dispose pas de la technologie d’impression sur demande, il sortira juste après avoir cliqué sur Imprimer.Cependant, avec la technologie Pull Printing, le logiciel stocke les travaux d’impression dans une file d’attente virtuelle sécurisée jusqu’à ce que l’utilisateur, qui a lancé la tâche d’impression, se trouve physiquement près de l’imprimante et confirme que les documents peuvent être imprimés. Ensuite, l’appareil libère les pages pour les imprimer.L'authentification physique peut être gérée via un code PIN, un nom d'utilisateur et un mot de passe, une carte d'identité compatible NFC, une application mobile ou un code QR.Le Pull Printing est actuellement adopté que par 40% des entreprises (1). Des solutions telles que le logiciel Brother Secure Print+ qui active la protection d'impression NFC et PrintSmart Secure Pro invitant les utilisateurs à saisir un code PIN, peut fournir Pull Printing aux réseaux existants.Comment Pull Printing améliore-t-il la sécurité?Les entreprises considèrent que les logiciels malveillants représentent la plus grande menace à la sécurité. Cependant, les utilisateurs internes sont responsables de 32% des violations de données. L'impression et la numérisation contribuent à ce problème, 11% de tous les incidents de sécurité sont liés à l'impression (1).Les erreurs des utilisateurs d’imprimantes sont courantes, qu’il s’agisse de documents confidentiels laissés sans surveillance dans l’imprimante (35%), d’impressions non récupérées (34%) ou d’employés prenant des documents confidentiels qui ne sont pas les leurs (27%) (2).En luttant contre ces risques et en améliorant la sécurité, Pull Printing garantit aux utilisateurs de s'authentifier auprès de l’imprimante et de prouver qu'ils disposent des droits suffisants.Cela signifie la fin des risques liés aux tâches d’impression non collectées.Économiser sur les coûts en évitant les abusOutre la sécurité, Pull Printing présente de nombreux avantages, car les tâches d’impression non validées restent numériques. Les déchets sont considérablement réduits grâce à une consommation moindre de papier, d'encre ou de toner, faisant du Pull Printing une solution professionnelle plus écologique. Les fichiers qui ne sont pas collectés après un délai déterminé sont ensuite supprimés de la mémoire de l’imprimante, ce qui réduit les risques de sécurité du réseau.Les utilisateurs savent maintenant que leurs impressions et numérisations font l'objet d'un suivi, d'autres abus liés à l'impression cessent également, qu'il s'agisse d’un usage personnel ou de la numérisation et de la copie de documents sensibles.Un outil essentiel dans votre boîte à outils de sécuritéPull Printing n’est peut-être qu’un élément dans la structure de sécurité d’impression, mais c’est un faceur essentiel. Il contribue à réduire le risque de perte de données sensibles, à restaurer le contrôle de gestion, à réduire les coûts.Les compétences internes en matière de sécurité de l'impression étant souvent insuffisantes, la solution MPS - impression gérée - est souvent utilisée par des entreprises classées parmi les leaders de la sécurité de l'impression.Que vous gériez vous-même la transition en interne ou que vous choisissiez de travailler avec un partenaire, Pull Printing est un pilier essentiel de la sécurité des données et des documents.Pour plus d'informations sur les solutions d'impression gérée de Brother, visitez https://www.brother.be/fr-be/business-solutions/managed-print-services. 1 Quocirca Global Print Security Landscape 20192 Savanta, Future proofing your business, 2019