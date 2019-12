L'Agence européenne de contrôle des pêches confie à Unisys

Zaventem – Unisys Corporation (NYSE: UIS) annonce ce jour que l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) s'associe à Unisys autour d'une gamme de services informatiques sécurisés. L'AECP est une agence de l'Union européenne située à Vigo en Espagne, instaurée pour assister les États membres de l'UE à se conformer à la politique commune de la pêche (PCP) – un ensemble de règles destinées à garantir la durabilité des ressources de poissons en Europe.



Selon les termes de l'accord signé au troisième trimestre 2019, Unisys va apporter des services de support des systèmes d'information opérationnels de l'AECP et sécuriser l'accès aux outils nécessaires à la coordination et à la coopération entre les activités nationales de contrôle et d'inspection.



L'action de l'AECP est stratégique pour le maintien de conditions de concurrence paneuropéennes équitables dans le secteur de la pêche et pour la durabilité de la pêche. L'Agence renforce le respect des mesures de conservation et de gestion existantes grâce à la coordination des activités de contrôle de la pêche et à la fourniture d'une assistance aux États membres et à la Commission européenne. Elle assure également un support aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes dans le cadre de la coopération européenne en matière de garde-côtes avec l'Agence européenne des frontières et des garde-côtes et l'Agence européenne pour la sécurité maritime.



Eduardo Rodríguez, responsable clientèle de l'AECP chez Unisys, déclare : « Unisys est honoré de travailler avec l'AECP et de venir en soutien à son objectif de promouvoir la durabilité et l'égalité dans l'industrie de la pêche. Nous sommes fiers de notre historique de support aux institutions européennes dans la réalisation de leurs objectifs. Nous avons hâte de collaborer avec l'AECP pour permettre à ses employés issus actuellement de 19 États membres d'assurer l'efficacité de ses opérations, d'aider à préserver les stocks de poissons et à promouvoir un secteur de la pêche responsable. »



Unisys va fournir ses services à l'AECP dans le cadre d'un consortium et a noué un partenariat avec Altia Consultores SA, fournisseur local de services technologiques.



Unisys est un partenaire majeur des institutions de l'Union européenne en matière de projets informatiques stratégiques et de services de support et développe continuellement sa présence sur ce créneau depuis plus de 20 ans. La signature de son premier contrat avec la Commission européenne remonte à 1997 et l'entreprise accompagne aujourd'hui de nombreuses agences de l'UE et des institutions européennes de premier plan. Ces missions apportent des services à plus de 30 000 fonctionnaires travaillant pour les institutions européennes dans les 28 États membres de l'UE.